Lukijan mielipide: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue: Ollako vai eikö olla? – Tasokkaat ja monipuoliset palvelut voidaan tuottaa jatkossa kuitenkin vain, jos hyvinvointialueella on riittävä väestöpohja

Keski-Pohjanmaalla velloo merkillinen keskustelu siitä, mihin Kruunupyyn kunnan tulisi suuntautua. On perusteltua, että Kruunupyyn kunnan tulisi olla osana Kokkola-keskeistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Kokkolaan on Kruunupyyn keskuksesta matkaa noin 20 km ja siellä palvelut ovat saatavissa myös ruotsiksi. Kruunupyyssä on Kokkola-Pietarsaaren lentokenttäkin. Vaasa on auttamattoman kaukana, noin 100 km päässä.

Ihmettelen, että Kruunupyy-polemiikin yhteydessä ei ole nostettu esille myös Pietarsaaren, Pedersören, ja Luodon suuntautumista. Logistisesti niiden ja Uusikaarlepyynkin olisi järkevää olla osa Keski-Pohjanmaan 2-kielistä hyvinvointialuetta. Nykyisin Pietarsaaren seudun synnyttäjät tulevat Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Akuuteissa sairaustapauksissa ja vakavissa onnettomuuksissa palvelujen läheisyyden merkitys korostuu, kun henkiin jääminen riippuu minuuteista. Kokkola on lähellä.

Tasokkaat ja monipuoliset palvelut voidaan tuottaa jatkossa kuitenkin vain, jos hyvinvointialueella on riittävä väestöpohja. Sen tulee perustua logistisesti järkevästi rajattuun alueeseen. Mitä tapahtuu, jos hyvinvointialueiden rajat ovat suljetut kuin Berliinin muuri aikoinaan? Joutuvatko Pietarsaaren seudun 50 000 asukasta hakemaan palvelunsa kaukaa Vaasasta?

Entä Kalajokilaakson 57 000 asukasta? He ovat käyttäneet Keski-Pohjanmaan keskussairaalan palveluita sairaalan perustamisesta lähtien ja käyttävät edelleen. Kalajokilaaksosta synnyttäjät hakeutuvat Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan Kokkolaan. Joutuvatko Kalajokilaakson asukkaat hakeman jatkossa palvelunsa kauempaa Oulusta, jos rajat hyvinvointialueiden välillä ovat kiinni? Eikö Kalajokilaakson kuntien tulisi olla Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueessa mukana? Reisjärven kunta halusi siirtyä 2016 Keski-Pohjanmaahan, mutta maan hallitus torppasi suunnitelmat! Oliko hallituksen päätös laillinen ja noudattiko se oikeusvaltion periaatteita? Reisjärvi olisi ollut hyvä esimerkki Kalajokilaakson muille kunnille liittyä Keski-Pohjanmaahan.

Entä Keski-Pohjanmaan nykyinen hyvinvointialue, jossa on noin 68 000 asukasta? Tällä väestöpohjalla nykyisessä taloudellisessa tilanteessa alueella ei voitane turvata laadukkaita ja monipuolisia sotepalveluja jatkossa, ellei alueelle ilmaannu jostain aivan uutta varallisuutta.

Keski-Pohjanmaan nykyinen hyvinvointialue (68 000 as.) täydennettynä Kalajokilaakson (57 000 as.) ja Pietarsaaren seudulla (50 000 as) muodostaisi 175 000 asukkaan kompaktin ja logistisesti järkevän kokonaisuuden, johon sotepalvelut on järkevä mitoittaa. Tämän alueen puitteissa myös muu kehittämistyö olisi tehokasta. Keski-pohjanmaan Yrittäjien toimialue saumautuu tähän. Herääkin kysymys, voisiko Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ottaa kokonaisvastuuta tämän lähes hallinnolliseksi tyhjiöksi riisutun talousmaakunnan kokoamisesta ja kehittämisestä?

Arto Jokela,

ekon. Hämeenlinna