Kokkolassa pitkäaikaistyöttömyys kasvaa, 144 pitkäaikaistyötöntä enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan – "Työttömyyssakkomaksut" ovat kasvaneet liki 270 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna



Kokkolan kaupungin työllisyyskatsaus on osittain karua luettavaa. Pitkäaikaistyöttömien määrä alueella on kasvanut, huolimatta siitä, että työttömien työnhakijoiden määrä on ollut laskussa ja toisaalta avoimia työpaikkoja on avoinna runsaasti.