Tapani Myllymäen mielipide ja toimittajan vastaus siihen: Tarkoitushakuinen viittaus?

Toimittaja Tapio Lehtinen haastatteli allekirjoittanutta maanantaina 20.9.2021. Lehtisen haastatteluun perustunut artikkeli julkaistiin tämän lehden tiistaina ilmestyneessä numerossa.

Toimittaja Lehtinen tiedusteli miten toiminta jatkuu mikäli, valtuuston päättämää mielipidetiedustelua ei järjestetä? Vastasin hänelle siten kuin lehden artikkelissa on kirjoitettu, eli: ”Siinä tapauksessa otamme käyttöön B-suunnitelman.” Lehtinen kysyi mikä se on? Vastasin hänelle, että aika tulee sen näyttämään. Tähän Lehtinen totesi, arvasin, että et kerro. Tähän haastattelu päättyi.

Tämän jälkeen Lehtinen kirjoittaa: ”Myllymäki saattaa tarkoittaa Alavetelin eroamista Kruunupyystä.” Tämä, että toimittaja tässä yhteydessä viittaa 13 vuotta vanhaan asiaan, ei voi olla sattuma. Ei voi välttyä siltä ajatukselta, että kysymyksessä on tarkoitushakuinen viittaus, jolla toimittaja pyrkii antamaan tahallaan väärän kuvan Pro Kruunupyyn tavoitteista ja allekirjoittaneen toiminnasta liikkeessä.

Olin mukana laatimassa Pro Kruunupyyn kuntavaalien vaaliohjelmaa. Tuossa vaaliohjelmassa todetaan mm. näin: ”Pro haluaa turvata lähellä sijaitsevat terveys- ja hoivapalvelut ja yhteistyön Soiten kanssa tulee jatkua kuten nyt. Pro haluaa turvata sujuvat hoitoketjut, johon kuuluu ikääntyneiden hoiva- ja sosiaalipalvelut sekä hammas- ja kouluterveydenhuolto yhteistyössä Soiten kanssa. Pro haluaa tehdä työtä sen puolesta, että pelastustoimi voi jatkaa yhteistyötä Kokkolan kanssa ja, että jokaisessa kunnanosassa säilyy oma paloasema. Pro haluaa, että ambulanssi pysyy kunnassamme.” Näiden asioiden turvaamiseksi minä toimin edelleen.

Siv Sandberg esitteli Kruunupyyn kunnanvaltuustolle maanantai-ilta tekemänsä vaikuttavuusarvio selvityksen. Hänen esityksestään käy selvästi ilmi ne vaihtoehdot ja niiden vaikutukset, jotka Kruunupyyn kunnalla ja sen asukkailla on tässä sote-uudistuksessa.

Poliitikot toistavat jatkuvasti julkisuudessa sitä, että ei ole lainsäädännöllisiä esteitä sille, että Kruunupyyn sote- ja pelastuspalvelut järjestetään Soiten ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen toimesta myös uudistuksen jälkeen. Tätä ovat vakuuttaneet ministerit Henriksson, Blomqvist, Kiuru (Öt 23.6. ja Kp 21.9) sekä pääministeri Marin viimeksi vieraillessaan Kokkolassa 21.9.2021. Kaikki vakuuttelevat, että hallituksessa on vahva tahtotila järjestää Kruunupyyn palvelut siten kuin ne nyt on järjestetty, eikä sille ole lainsäädännöllisiä esteitä. Pelkkä hallituksen tahtotila ei riitä ja merkillistä on se, että tätä tahtotilaa ei ole kirjattu lakitekstiin. Kukaan edellä mainituista ei kerro meille Kruunupyyn asukkaille, minkä lain ja pykälien mukaan kaikki voi jatkua kuten ennen. Miksi eivät kerro? Kun tätä mahdollisuutta ei ole sote-lakeihin kirjattu.

Olisin maanantain iltakoulussa kysynyt tästä hallituksen tahtotilan ilmenemisestä Siv Sandbergiltä ja kunnanjohtaja Brännkärriltä, mutta sain vain yhden puheenvuoron.

”Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa.” (Osmo A. Wiio, Viestinnän lait)

