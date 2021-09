Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Vauvoja syntyy, ja tietyt trendit näkyvät meilläkin

Suomessa on koko koronapandemian ajan puhuttu vauvabuumista, kun tätä ennen on vuosia murehdittu alhaista vauvojen määrää. Korona on kuitenkin muuttanut monia asioita ihmisten elämässä, arjessa ja ajattelussa. Tulevaisuus tuntuu kenties toisenlaiselta kuin olisi vaikuttanut ilman globaalia pandemiaa.

Sitäkin on voinut hämmästellä, että tekisivätkö ihmiset todella merkittäviä päätöksiä elämässään koronasta aiheutuvan poikkeusajan motivoimina, mutta kyllä näin tapahtuu pienissä ja isoissa asioissa. Poikkeuksellisina aikoina halutaan, että elämä voittaa. Mikäs sen konkreettisempaa kuin oma perhe.

Suomalainen vauvabuumi tarkoittaa muun muassa sitä, että Suomessa syntyvyys ei korona-aikana ole romahtanut toisin kuin monessa muussa maassa. Kansainvälisen syntyvyyden vertailussa Suomen syntyvyys kasvoi kolmenkymmenen maan vertailussa eniten koronapandemian aikana. Suomessa lapsiperheiden elämä on monella tavalla turvattua, mikä tukee lasten hankintaa

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja ja tutkimusprofessori Anna Rotkirch arvioi mahdolliseksi, että ns. milleniaalit ovat pandemian vallitessa aikaistaneet isoja päätöksiä ja näin ensimmäisen lapsen saaneiden määrä olisi kasvanut. Kun pandemia tuli Suomeen, sanoin, että tämä voi vaikuttaa ihmisten arvomaailmaan (HS 6.7.).

Vaikka vauvabuumista puhutaankin, se on jossain määrin myös liioittelua. Vauvoja onneksi syntyy, mutta esimerkiksi Keskipohjanmaan vaikutusalueella, Soiten ja Kallion kunnissa, ei korona ole muuttanut tilannetta. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan naistenklinikan ylilääkäri Charlotta Frostdahl sanoo, että vauvoja syntyy tänä vuonna jopa hiukan vähemmän kuin viime vuonna (KP 24.9.).

Trendit vaikuttavat meilläkin. Koronavauvabuumi näkyy Suomessa erityisesti isommissa kaupungeissa, kuten pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella, mutta myös Keski-Pohjanmaan mittakaavassa. Kokkolaan on tänä vuonna tulossa selvästi enemmän vauvoja kuin muualle maakuntaan. Johtuuko se vauvabuumista vai yksinkertaisesti siitä, että nuoret ja lapsiperheet muuttavat maaseudulta keskuksiin.

