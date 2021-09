Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kohtaanto on pakko saada korjatuksi eli sama suomeksi: Jatkuvaa itkemistä työvoimapulasta ei voida jatkaa

Kun työntekijöiden ja työnantajien tarpeet eivät kohtaa, ollaan melkoisessa pattitilanteessa. Erityisen hankalaa se on silloin, kun osaava työvoima on Suomen rajojen ulkopuolella eikä tätä ongelmaa saada ratkaistua.

Meillä on työttömiä, pitkäaikaistyöttömiä ja toisaalta yrityksiä, joissa on työvoimapula. Suomessa ja tälläkin alueella on yrityksiä, jotka eivät voi laajentua ja kehittyä siksi, että eivät saa työntekijöitä.

Esimerkiki Pohjanmaan TE-keskuksen alueella työttömyysaste on edelleen manner-Suomen toiseksi alhaisin. Työttömien määrä pieneni merkittävästi, kun lukua vertaa vuoden takaiseen. Erinomaisia esimerkkejä löytyy Kokkolan ja Pietarsaaren seuduilta.

Työllisyysaste on korkea, mutta voisi se olla vielä korkeampi. Suomessa työllisyysaste oli tuoreiden tietojen mukaan elokuussa 73,4 prosenttia.

Työperäisen maahanmuuton hankaluudet tunnistetaan ja kaikki tuntuvat puhuvan asian puolesta, mutta jostain syystä homma edelleen takkuaa. Lupaprosessit ja byrokratia estävät osaavien ihmisten ja heidän perheidensä muuton. Ulkomaista ammattilaista voi odottaa 3–9 kuukauden lupaprosessi, jopa pidempi. Prosessin kestoa ei edes tiedä etukäteen.

Teknologiateollisuus näkee yhdeksi ratkaisuksi ulkomaisten opiskelijoiden määrän lisäämisen Suomessa. Heidät pitäisi saada myös pidettyä entistä paremmin Suomessa. Nyt vain puolet ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista jää Suomeen töihin (KP 25.9.). Keski-Pohjanmaalla on jo hyviä kokemuksia siitä, että opiskelijat haluavat jäädä Suomeen. Centria-ammattikorkeakoulu näyttää tässä asiassa mallia muillekin suomalaisille ammattikorkeakouluille.

Työllisyyttä käsittelevässä lehtijutussa Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle muistuttaa, että työpaikoilla tarvitaan myös paikoin asennemuutosta siinä, miten erilaiset ihmiset sulautuvat osaksi työyhteisöä. Koko yhteiskunnan pitää huolehtia siitä, että kansainväliset osaajat ovat Suomeen tervetulleita.

Monet vientialan yritykset tarvitsevat erikoisosaajia ja hyvin koulutettuja ihmisiä. Työvoimaa tarvitaan hyvin monenlaisille aloille. Pysyvien työpaikkojen lisäksi tarjolla on kausitehtäviä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa. Ongelman kauhistelun on loputtava ja toimien alettava. Kyllähän tämä on suomalaisen yhteiskunnan ja päättäjien käsissä.

