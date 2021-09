Anne Mattilan kolumni: Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa se, miten nopeasti apua saa hädän hetkellä

Poliisin määrärahat ovat jokasyksyinen keskustelu valtion seuraavan vuoden budjetin laadinnan yhteydessä, eikä syyttä. Turvallisuus on tärkeä asia, joka koskettaa meitä kaikkia.

Tänä vuonna seurasin aiheesta käytyä keskustelua tavallistakin suuremmalla mielenkiinnolla. Tartuin jopa luuriin ja soitin ylivieskalaiselle kansanedustaja Juha Pylväälle, joka istuu poliisiasioita käsittelevässä hallintovaliokunnassa. Ilmaisin hänelle mahdollisimman suoraan huoleni ja pelkoni turvattomuutta tuottavista asioista sekä poliisin toimintavalmiuden ylläpidon tärkeydestä myös maaseudulla. Toivottavasti viesti on mennyt eteenpäin.

Määrärahamatematiikka on outoa. Poliisi on saamassa ensi vuonna 10,6 miljoonan euron "lisärahoituksen", mutta silti summa jää 32 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin tänä vuonna on kulunut rahaa poliisin toimintaan. Käytännössä poliisi joutuu siis karsimaan menoja erotuksen verran.

Ennen budjettiriihtä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi MTV:n haastattelussa, että leikkaukset näkyvät muun muassa hälytysvalmiuden heikkenemisenä, tutkinta-aikojen pitenemisenä, rikosten selvittämisprosenttien huononemisena ja poliisin näkymisen vähentymisenä. Kaikki edellä luetellut ovat asioita, jotka luovat tai ovat luomatta tavallisen kansalaisen elämiseen turvallisuutta ja uskoa yhteiskuntajärjestykseen.

Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa se, miten nopeasti apua saa hädän hetkellä sekä se, miten nopeasti ja tehokkaasti rikokset selvitetään ja mitä siitä seuraa. Mitä tapahtuu, jos nuo asiat ovat uhattuina? Ottaako kansa turvallisuusasiat ja lain valvonnan yhä enemmän omiin käsiinsä? Lisääntyvätkö laittomat aseet? Aletaanko Suomessa toimia Amerikan mallilla? Pelottavaa, jos näin käy.

Me maaseudun ihmiset emme ole yhtään sen paremmassa turvassa kuin kaupunkilaisetkaan. Lintukotoajat ovat kaukana takana. Se, jonka turvallisuus on tavalla tai toisella uhattuna, kokee tilanteen aivan yhtä vakavaksi asuinpaikasta riippumatta.