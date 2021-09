Lukijan mielipide: Joko sinun kunnassasi kuuluu lapsen ääni?

Otsikon kysymys liittyy UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -malliin. Hyvä kysymys varsinkin nyt, kun korona on vaikeuttanut lähes kaikkea mahdollista normaaliarjessa. Lasten harrastukset, koulunkäynti ja kaikki muukin sosiaalinen kanssakäyminen on ollut rajoitettua.

Keski-Pohjanmaan kunnista Kokkola on ainoa, joka on hakenut ja valittu mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin. Toivoisi, että kiinnostusta olisi maakunnassa ja muuallakin entistä laajemmin. Mukana olo ei toki yksin riitä ja paljon voidaan tehdä muutenkin.

Perusajatuksena pitää olla jokaisen lapsen huomioiminen päätöksenteossa. On sitten kyse koulukyydeistä, harrastusmahdollisuuksista tai mistä tahansa koulunkäyntiin ja muuhunkin arkeen vaikuttavista asioista. Me kaikki tulemme erilaisista taustoista ja ympäristöistä. Monella meistä on ollut haasteita pienenä ja vähän isompanakin koululaisena. Tämän päivän haasteet saattavat olla paljon suurempia ja se on huomioitava.

Päättäjien tehtävänä on luoda olosuhteet, joissa jokaisella lapsella on tunne siitä, että asiat on kunnossa ja jokaisesta aidosti välitetään. Tässä kaikessa tarvitaan yhteistyötä eri tahojen kanssa lasta ja nuorta kuunnellen.

Kauko Niemi,

valtuutettu (vas.),

Kokkola