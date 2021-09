Jalkapalloblogi: Tulevana talvena voi olla avartavaa lähteä futismatkalle Englantiin

Turvavyöt kiinni, nyt seuraa fiilistelyä, häpeämätöntä nostalgiaa ja aavistus mediakritiikkiä.

Aloitetaan fiilistelystä ja nostalgiasta. Kahdeksan vuotta aikuisiästäni Englannissa asuneena ja otteluita kuudella ylimmällä sarjatasolla paikalla katsoneena tunnen aina tähän aikaan vuodesta tiettyä aavekutinaa. Jalkapalloilullinen katseeni on paraikaa ensisijaisesti kotimaan sarjoissa, mutta samaan aikaan sitä väkisinkin tiedostaa, että kohta on talvi ja se tietty tunnelma hiipii jalkapallon synnyinmaassa katsomoihin.

Tavallinen kysymys meidän aikuisempien suomalaisten futismiesten keskuudessa on, että mitä brittiseuraa kannatan. Tylsä vastaus on, etten oikein mitään. Lapsena isältä kuulemani tarina Münchenin katastrofista teki minusta pitkäksi aikaa jonkinlaisen Manchester Unitedin etäkannattajan. Kun aikuisällä menin Old Traffordille ottelua katsomaan en kuitenkaan tuntenut mitään erityistä sidettä seuraan. Englantilaiseen jalkapallokulttuurin ylipäätään sen sijaan, oi kyllä!

Se kulttuuri ei ole enää pitkään aikaan kukkinut kaikkein tuoksuvimmin Valioliigassa ainakaan sen suurseurojen parissa. Loppukesän siirtoikkunan suurin pommi eli Cristiano Ronaldon paluu Old Traffordille toimikoon tuoreena esimerkkinä.

Cristiano Ronaldon - kuvassa ManU:n lauantain ottelussa Aston Villaa vastaan - paluu Red Devilsiin ei tosiasiallisesti ollut erityisen ylpeä hetki sen paremmin pelaajalle, seuralle kuin Valioliigallekaan. Peter Powell

Ronaldo on tietenkin yhä huikea pelimies, mutta ei viime kaudella 73 maalia 38 valioliigaottelussa ja viisitoista osumaa Mestarien liigan lohkovaiheen kuudessa pelissä tehnyt ManU ollut hyökkäysosastolla heikentynyt. Onkin spekuloitu, että olisi ollut urheilullisesti paljon järkevämpää vahvistaa keskikenttää.

Cristiano Ronaldo kuitenkin vahvistaa Manchester Unitedia viihdetuotteena niin paljon, että hänen 500 000 punnan viikkopalkassaan on kylmä bisneslogiikkansa. Ronaldo hankittiin ensisijaisesti myynninedistäjäksi, maalit ovat bonusta.

Swindonissa - liki Tampereen kokoinen kaupunki vajaan tunnin junamatkan päässä Lontoon Paddingtonin asemalta länteen - pitkään asuessani tuli omalla painollaan tavaksi käydä oman kylän seuran Swindon Townin otteluissa. Sarjataso vaihteli kolmannen ja neljännen välillä.

Kotiottelun ajatonta tunnelmaa - pari matsinaluspintiä Glue Potissa, tallustelu porukassa keskustan halki kohti vuonna 1896 ensimmäistä otteluaan isännöinyttä County Groundia, kojusta piiras hiukopalaksi ja Town Endiin seisomaan ja ehkä vähän metelöimäänkin - on mahdoton kunnolla selittää. Sanat kutistavat.

Silloin tällöin läksin porvarillisesti pääkatsomoon. Kerran lauantaisena talvi-iltapäivänä piippuhyllyltä katselin paitsi kenttää niin avautuvaa panoraamanäkymää Swindonin vanhankaupungin kukkuloille: viktoriaanisten talojen savupiippuja, kirkkoa, puistoja, vanhaa hautausmaata.

Hengitys huurusi eikä alushousuja yllä tietenkään. Samassa Town sai kulman, amatööriseura Poole Townista Swindoniin löydetty nuori hankinta Charlie Austin tuikkasi jälkitilanteesta maalin ja kylmä jälleen kerran unohtui. Kausi oli 2008-2009, vastustajaa en enää muista.

Townista, Swindonista, Englannista ja englantilaisuudesta kertokoon tarina aamusta, jolloin olin oikeasti jäätyä County Groundin ulkopuolelle. Townilla oli ennen sarjakauden 2009-10 viimeistä ottelua yhä mahdollisuus suoraan Championship-nousuun.

Kyseinen matsi oli Millwall vieraissa. Brittiläisen jalkapallohuliganismin historiaa lainkaan tuntevat tietävät, mitä merkityksiä tuo tosiasia sisälsi. Swindonin huligaaniryhmittymä Active Service (jonka rivejä vankila, hauta tai järkiintulo olivat aikojen saatossa pahasti harventaneet) alkoi herätellä itseään tätä yhtä ottelua ajatellen.

Niinpä Swindonin 3000 katsojan vieraskiintiöön ei ollut järin helppo päästä. Vieraslippuja myytiin yhdeltä luukulta County Groundilta niin, että etusijalla olivat he, joilla oli kausikortti tai lippukanta edellisestä kotiottelussa. Lippua ostettaessa piti kertoa kotiosoitteensa ja vilauttaa henkkaria.

Eipä kuviossa mitään muuta erikoista kuin se, että luukulle syntyi heti aamukahdeksaksi satojen metrien jono ja yöllä oli vielä ollut hallaa. Kolmen tunnin jonotuksen aikana jonossa läppä lensi, mutta kukaan ei ollut närkästynyt ja tunnelma oli yhteisöllinen. Jossain vaiheessa jonoon alettiin seuran puolesta tarjota teetä pahvimukeista. Monet soittelivat töihin, että yhä jonossa ollaan.

Paljon olen aikojen saatossa heittänyt pois tai hukannut - kuten kaikki kuvatiedostot Swindonin otteluista - mutta tuo ottelulippu on tallella.

Niin että miten matsissa kävi? Swindon tietysti hävisi, ei noussut karsintojenkaan kautta ja putosi seuraavalla kaudella sarjaporrasta alemmas. Oh well.

Miksi (jos yhä tiukat matkustusrajoitukset sallivat) on juuri tällä kaudella passeli hetki lähteä Englantiin tai muualle Iso-Britanniaan jalkapallomatkalle? Siksi, että samalla pääsee katsomaan, miltä siellä oikeasti näyttää ja tuntuu.

Uutisvirtaa seuraten voisi päätellä, että saarivaltakunta on kiitos brexitin luisumassa jonkilaiseen kaaoksen tilaan, jossa sotilaat vastaavat polttoainejakelusta ja surkeita taloja ei saada lämmitettyä. En heiluttele valeuutis-leimakirvestä ja esimerkiksi suunnitelmat käyttää armeijan kuljettajia paikkaamaan raskaan liikenteen työvoimapulaa ovat täyttä totta. Siitä huolimatta en jaksa uskoa, että saarivaltakunnassa olisi yhtäkkiä siirrytty ajassa vuosikymmeniä taaksepäin.

Vierailin Englannissa asuessani kymmenien ihmisten kodeissa. Silloisen puolisoni kanssa viisitoista vuotta sitten taloa ostaessamme kävimme lisäksi hyvinkin parillakymmenellä näytöllä pienissä työväenluokan terraced houseissa. Koko aikana näin tasan yhden talon, jonka varsinaisissa asumistiloissa oli yksinkertaiset ikkunat. Moisissa ikkunoissa ei ole aikoihin ollut mitään tolkkua, koska avaruuden lämmittäminen on kallista ja ikkunaremonttiin saa automaattisia ja tuettujakin lainoja jos ei muuten niin taloa vastaan.

Esimerkiksi myyttiä yksinkertaisten ikkunoiden takana asuvista briteistä jaksetaan joka tapauksessa yksittäistapausten kautta yhä vaalia, olkoonkin, että tuo nimenomainen yksittäistapaus näyttää sijainti huomioiden olevan yli miljoonan punnan arvoinen talo. Tilastojen mukaan (2019) oli 86 prosentissa Englannin asuintaloista kaikkien tilojen jokaisessa ikkunassa tuplalasit.

---

Omina uutislähteinäni Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskien käytän yleensä BBC:n verkkosivuja sekä television puolella Sky Newsiä, jonka uutiskanava on verkossa Youtuben kautta vapaasti ja laillisesti katsottavissa.

Eksyimme jalkapallosta hieman sivuun, mutta eipä futis elä erillään maailmasta. Päätetään tuoreisiin Swindon Town -kuulumisiin. Uudenkin omistajan tavoitteena on viedä seura pikapuoliin Championshipiin. Oh well, mutta samalla littipeukkua sille pyrkimykselle.