Lukijan mielipide: Pienen kylän suuri koski

Yritysmäisesti toimivia vesivoimaloita on Suomessa noin 220. Näistä suurimmat kaksikymmentä voimalaa kattavat kotimaisesta sähköntuotannosta noin 10 prosenttia ja pienimmät 100 yhteensä noin kolme promillea. Vesisähkön osuus sähköntuotannostamme on kaiken kaikkiaan hieman alle 20 prosenttia. Suurimmilla voimaloilla on merkitystä myös säätövoiman tuotannossa.

Pienikin vesivoimala voi olla kannattava. Jos rakennukset, patorakenteet ja tuotantoon vaadittava pääoma ovat kunnossa, yksikkökustannukset ovat matalat. Suurten investointien hetket ovat kriittisiä. On pieniä voimaloita, joiden ei ole kannattavaa uusia tuotantokalustoaan. Toisaalta suuri osa kykenee uusimaan kannattavasti ja ajallaan turpiinejaan, niiden vaihdelaatikoita tai patoluukkujaan. Kannattava vesivoima on hyvinvointia luovaa toimeliaisuutta.

Vesivoima kuitenkin myös estää vaihtoehtoista toimeliaisuutta. Joki voi olla vapaasti virtaavana hyödyllisempi kuin valjastettuna. Vapaa joki tarjoaa hyvinvointia liiketoimintana ja sitä kautta, että kohiseva koski ravitsee sielua. En usko, että tyttö-punaposkea olisi laulettu voimalapadon viereen.

Eniten huomiota saava hyöty jokien ennallistamisesta on vaelluskalakantojen lisääntymismahdollisuuksien paraneminen. Taimen, lohi ja vaellussiika nousevat jokiin kutemaan. Vesirakentaminen on estänyt lisääntymiskierron. Kalakannat on saatu pidettyä elossa istuttamalla jokiin ja syönnösalueille eri ikäisiä laitoksissa kasvatettuja poikasia. Kalateillä on pyritty kompromissiin: vähän alhaisempaan sähköntuotantoon ja jonkinlaiseen ylösvaellusmahdollisuuteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kalateiden toimivuus on ollut jonkinlaista. Pienimmissä voimaloissa olisi kokonaishyödyn kannalta järkevämpää pyrkiä voimalatuotannosta luopumiseen ja joen ennallistamiseen, ja ajoittaa luopuminen isomman investoinnin alle. Maa- ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelma on tarjonnut tukea tällaisille eläkeputkille.

Koillis-Satakunnan Sähkön omistama Pirttikosken voimala Kaustisen keskustassa on ollut jonkin aikaa tienhaarassa. On selvää, että voimalan yhteyteen tulee rakentaa kalatie. Tämän jälkeenkin voimala jäisi plussan puolelle, ellei kalatien rakentamisessa tulisi pahoja yllätyksiä. Mutta Perhojoen potentiaali vaelluskalajokena on hieno ja kosken ennallistaminen olisi virtavesiluonnolla huomattavasti parempi ratkaisu. Kaitforsin voimalan ohittavan vanhan uoman virtaamasääntöjen muuttaminen on tuonut meritaimenet ja nahkiaiset oikealle nousuväylälle, ja lisäputki parantanut Sääkskosken kalaportaiden toimivuutta. Pirttikoski avaisi yläosan hienot poikastuotantoalueet vaeltajille.

Koillis-Satakunnan Sähkö, ELY-keskus ja Nousu-ohjelma ovat pääsemässä yhteisymmärrykseen siitä, että Pirttikosken voimalaan ei rakennettaisi kalatietä vaan koski avattaisiin kokonaan. Voimalakoneiston sijaan suunnittelu- ja rakennustyö tulisi kohdistumaan itse koskeen.

Koskien ennallistamiset tehtäisiin käytännössä niin, että virran kokonaan sulkeva pato korvattaisiin veden alle jäävällä pohjapadolla. Samanlainen virtaa säätävä koskenniska löytyy myös luonnonkoskista. Pohjapadon sijainti määrittää kosken alkupisteen. Kauas ylävirtaan sijoitettu pohjapato luo pitkän ja loivan kosken. Lähemmäs korvattavaa patoa tehty pohjapato luo jyrkemmän kosken. Pohjapadon sijainti määrittelee myös muutoksen rajan: sen yläpuolinen vedenkorkeus pysyy muuttumattomana. Sopivaan paikan valintaan vaikuttavat myös joen pohjan muodot ja maa-aines.

Minun mielestäni voimalapadon korvaava koski kannattaa Kaustisilla ennallistaa siten, että voimalan yläpuolinen suvanto jää mahdollisimman paljon ennalleen. Tämä ei muuttaisi alueen ulkonäköä ja toisaalta tarjoaisi vähän railakkaamman, kohisevan kosken. Se takaisi kuitenkin vaeltajille esteettömän kulun ylös ja alas. Ja voimalarakennukseen laittaisin tietysti kahvilan.

Mutta minun mielipiteeni Itä-Pakilasta ei varsinaisessa suunnittelutyössä paina, Kaustisen koski siitä tulee. Tärkeintä on teettää koskelle useampi vaihtoehto ja pyytää niistä hyvää visualisointia. Parhaan pohjalta sitten lopulliseen suunnittelutyöhön.

Setävainaani harrasti melontaa 70-luvulta lähtien. Perhojoella joskus tulva-aikaan vesi oli ollut niin korkealla, että hän arvioi viime hetkessä ei mahtuvansa kanootin kyydissä eteen tulevan sillan alta. Hyppäsi kyydistä, juoksi sillan poikki toiselle puolelle ja sieltä takaisin kanootin kyytiin.

Älkää siitä koskesta niin jyrkkää suunnitelko, ettei Antti-vainaa uskaltaisi sitä kanootilla laskea.

Antti Iho

Erikoistutkija,

Luonnonvarakeskus