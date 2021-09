Ruotsalainen Ida Sand esiintyy Pietarsaaressa musiikinopiskelijoiden kanssa – When We Were Young -konsertissa kuullaan pop-musiikkia kolmelta vuosikymmeneltä



When We Were Young -konserttia harjoiteltiin keskiviikkona Schaumansalissa.

Pietarsaaressa järjestetään ensi viikolla When We Were Young -konsertti, jossa lavalla nähdään ruotsalainen laulaja Ida Sand sekä paikallisia musiikinopiskelijoita. Konsertin kapellimestari ja ammattikorkeakoulu Novian musiikin lehtori Marcus Söderström kertoo, että Pietarsaaressa on muodostunut perinteeksi käynnistää syksy isolla konsertilla.