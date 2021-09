Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pietarsaaren lääkäripula ei tunnu hellittävän, mutta ongelmana on vaikeus löytää kaksikielisiä lääkäreitä

Pietarsaaren lääkäripula jatkuu eikä yksinkertaista ratkaisua tunnu näkyvän. Kaksikielisiä lääkäreitä ei ole tai he eivät ole halukkaita muuttamaan Pietarsaareen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) mukaan kielellisten oikeuksien toteutumisessa Pietarsaaren kaupungin terveyspalveluissa on edelleen puutteita ja puutteet voivat vaarantaa potilasturvallisuuden. Kyseessä on alustava arvio, jonka se esittää tuoreessa selvityspyynnössään Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastolle.

Pietarsaaren sote-virasto on aiemmin saanut huomautuksen samasta asiasta. Avin mukaan suunnitellut, tilannetta parantavat toimenpiteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet. Määräys on huomautusta jyrkempi viranomaisvalvonnan kurinpitokeino, jossa asetetaan määräaika tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiselle.

Nyt Pietarsaaressa on kiire, sillä aluehallintovirasto pyytää selvitystä useisiin kysymyksiin suomenkielisten potilaiden oikeuksien toteutumisesta terveyskeskuksen ja päivytykse vastaanotoilla. Malmin päivystyksessä keväällä 2021 tehdyssä potilaskyselyssä noin kolmaosa suomenkielisistä vastasi, etteivät he saaneet lääkäripalveluja omalla äidinkielellään. Tulos oli hiukan parantunut edellisestä vuodesta.

Ongelma on jatkunut kauan ja perimmäinen syy on vaikeus rekrytoida kaksikielisiä lääkäreitä. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on toteutettu Pietarsaaressa Terveystalolta hankittuna ostopalveluna, joka on kilpailutettu. Ringissä on sote-viraston selvityksen mukaan kahdeksan lääkäriä, joista kuusi on ulkomailla opiskelleita ja heidän suomen kielen taitonsa vaihtelee. Terveystalon tulee huolehtia siitä, että lääkärit pystyvät hoitamaan potilaat suomen tai ruotsin kielellä, mutta kaksikielisyyttä heiltä ei edellytetä.

Rannikolle voi olla kohtuullisen helppoa saada esimerkiksi keikkalääkäreitä Ruotsista, mutta harva uumajalainen osaa myös Suomea.

Tietysti olisi parasta, että paikalla olisi aina kaksikielinen lääkäri, mutta sitä on valitettavasti ollut äärimmäisen vaikeaa järjestää. Suomea osaavaa hoitohenkilökuntaa on aina paikalla, mutta heidän laittamisensa tulkkaamaan ei lain mukaan riitä.

Ongelma on hankala ja kysymys on ihmisten perustuslaillisista oikeuksista. Ongelma voi näyttäytyä jopa kielikysymyksenä, mutta sitä se ei ole. Kaksikielisiä lääkäreitä palkattaisiin, jos halukkaita löytyisi.

