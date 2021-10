Minna Mustosen kolumni: Pois päät puskista ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon mars!

Jestas sentään!

Syvään ja hartaasti tuli huokaistua kun katsoin Kokkolan kaupungin tuoreinta työllisyyskatsausta. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa kaupungissa kohisten ja niin kutsutut työttömyyssakkomaksut huitelevat 270 000 euroa korkeammalla kuin viime vuonna tähän aikaan, jo viime vuonnakin maksut olivat erittäin korkeat.

Joku hihkaisee, että mitä Mustoska läyskyttää, katsohan avointen työpaikkojen määriä ja lomautettujen määriä, ovat ihan eri tolalla kuin viime vuonna.

Vastaan: mitä se tähän asiaan kuuluu.

Ei työttömyydestä ja työttömistä voida puhua yhtenä isona ryhmänä.

Totta on se, että työttömiä ihmisiä yhdistää yksi asia: kaikki ovat ilman työtä.

Siihen yhteneväisyydet loppuvatkin.

Syitä ilman työtä olemiselle on satoja. Yhtä monta tarinaa kuin on ihmistäkin, jokaisella omanlaisensa.

Pitkäaikaistyöttömäksi ihmisen tekee se, että on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vuoden verran tai sitä pidemmän ajan.

Kokkolassa elokuun laskelmien mukaan 653 ihmistä oli pitkäaikaistyöttöminä.

Jälleen kerran: pitkäaikaistyöttömiksi tilastoidut ihmiset ovat nimiä, kasvoja, tuntevia ihmisiä ja jokainen omanlaisensa.

Osa pitkäaikaistyöttömistä on korkeasti koulutettuja eikä oman alan työtä useista yrityksistä huolimatta ole löytynyt. Osa pitkäaikaistyöttömistä, on niin sairaita ja kipeitä, ettei työnteko ole edes mahdollista. Osalla pitkäaikaistyöttömistä on päihde- sekä mielenterveysongelmia, tai ulosotossa on niin paljon maksuja, ettei työhön meno ole kannattavaa.

Syitä olla ilman työtä on todella moninaisia ja sehän tarkoittaa sitä, että myös erilaisia palveluja ja työllistämiskeinoja on oltava monen sorttisia.

Ihan kaikista ei ole tuottavaan kokopäivä työhön, mutta jokainen ansaitsee mahdollisuuden.

Pitkäaikaistyöttömyyden runsas kasvu Kokkolassa kertoo karua kertomaansa. Se kertoo siitä, että meillä on jäänyt erittäin iso joukko apua ja jeesinkiä tarvitsevia ihmisiä vaille tarvittavaa apua.

Onko syynä Kokkotyö-säätiön konkurssi vai missä lienee syy, ettei pitkäaikaistyöttömiä saada asiaan kuuluvien palvelujen pariin?

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvukäyrä on pakko saada laskusuuntaan.

Eihän se voi olla totta, ettei nähdä metsää puilta, tilastot työttömyydestä ovat eri sarakkeista katsottuna eri asioita.