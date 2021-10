Kun maatalouden yrittäjätulo putoaa, on ensi talvi koettelemus etenkin sianlihan tuottajille – Syinä huono satovuosi, kustannusten nousu ja Kiinan viennin hiipuminen: "Rakenteille pitäisi tehdä jotain", sanoo halsualainen Aleksi Tuominiemi

Aleksi Tuominiemi on 32-vuotias halsualainen, joka on erikoistunut porsastuotantoon. Tuominiemen maatilalla on 260–270 emakkosikaa. Tuominiemi on Suomen sikayrittäjät ry:n ja MTK Keski-Pohjanmaan johtokuntien jäsen.

Markku Jokela