Hanna Raution kolumni: Asemanseutu ei ratkaise kiinnostusta kaupunkia kohtaan – Väliasemilla ei ole väliä, tärkeintä on määränpää

Minusta Kokkolan rautatieaseman ympäristö ei ole ankea. Tai ainakaan sen ankeampi kuin monen muunkaan suurin piirtein saman kokoisen pääradan varrella sijaitsevan kaupungin aseman. Tampereen ja Hämeenlinnan voi lukea pois tästä ja Helsinginkin, kun Pasilan jälkeen lasketellaan Töölön läpi päärautatieasemalle.

Ei Ylivieskaankaan saapuminen etelän suunnasta silmiä hivele. On teollisuusalue viljavarastoineen ja varikkoineen. Kasarmialueen nykytilasta minulla ei ole tuoretta havaintoa, mutta pitkään ränsistyneet talot ovat olleet ikävä näky kaupungin keskustan liepeillä. Toisaalta pohjoisen suunnasta saapuminen ja sinne lähteminen on hienompi kokemus Kalajoen yli.

Aika ruma on Seinäjoellekin saapuminen pohjoisesta. Hyllykallion marketit ja ravirata joo, mutta aika siivottomia takapihoja kaikenmaailmaan rengasliikkeillä ja konehuoltamoilla on. Aseman eteläpuolesta ei ole niin vahvoja muistikuvia, mutta sielläkin on viljavarasto.

Oulu on etelästä tullessa aika neutraali. Marketteja ja kerrostaloja, muttei nyt mitään erityisen sykähdyttävää tai houkuttelevaa. Pohjoisemmas on tullut mentyä niin harvakseltaan, että parempi etten yritä muistella niitä. Oulun miinukseksi (kuten Kokkolankin) voi laskea jämähtäneen purkutuomion täytäntöönpanoa odottavan linja-autoaseman rakennuksen.

Mutta pointti tuli varmasti selväksi. Harva, jos mikään rautatieaseman seutu saa ohikulkijan pysähtymään juuri siinä kaupungissa. "Ei vaikuta kummoiselta", kuten kirjailija Rosa Liksom totesi ohikulkuvaikutelmastaan Kokkolan kohdalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Siistiä ja nättiä saa ja pitää olla, siitä ei ole kyse. Mutta kyllä kaupungin brändityö tehdään jollain ja jossain muualla kuin rautatieasemalla. Liksom sanoi, että Vaasasta tulee mieleen meri ja aurinko. No meri nyt ei ainakaan näy junan ikkunaan kaupunkiin saavuttaessa.

Asemilla on aivan jokin muu merkitys. Lähtiessä ei kiinnosta pätkääkään miltä kotiaseman ympäristö junan ikkunasta näyttää. Sama väliasemien kohdalla. Tärkeintä on matkan määränpää, ja jos se on mieluisa ja odotettu, ei asemalla silloinkaan ole väliä. Muistaakseni esimerkiksi Barcelonaan saavuttiin junalla ryönäisen teollisuusalueen läpi, eikä se vähentänyt kaupungin tai matkan viehätysvoimaa lainkaan.