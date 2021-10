Riitta A. Tilus, Raili Myllylä ja Hanna Saari ovat erimielisiä sopimuksesta (KP 23.9.), joka koskee Korpelan Voiman kuntayhtymää (myöh. KV). Olin paikalla 11.8. ja 1.9. kokouksissa, joissa kiistanalaisesta sopimuksesta neuvoteltiin. Elokuun kokouksessa, missä Myllylä ja Saari myös olivat mukana, asetettiin neljän hengen toimikunta kirjoittamaan ko. sopimusta. Syyskuun kokouksessa jonkinlainen sopimus taikka sopimusluonnos oli valmiina. Se esiteltiin kokousväelle, mutta kopiota siitä en saanut, kun kysyin.

Kaavailtu sopimus ei ole Tiluksen väite, kuten Myllylä ja Saari selittävät. Näiltä osin Kalajoen kuntapäättäjien välille on syntynyt väärinymmärrys. Sopimuksella on monta nimeä. Itse olen kuullut nimet kierrätys-, vuorottelu- ja rotaatiosopimus. Tilus käyttää nimeä kassakaappisopimus, mutta tarkoittaa samaa sopimusta. Ehkä tuo kassakaappisopimus on käyttökelpoinen nimi syystä, että kopiota siitä ei annettu. Lieneekö sopimus sen verran salainen, että se on toistaiseksi haudattu kassakaappiin, kun kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin mukaan Kalajoelle ei ole tullut esitystä sopimuksen tekemisestä.

Kuntayhtymän toiminnan ja hallinnon järjestämisestä on sovittava lakisääteisessä perussopimuksessa. Kuntalain 59.1 §:n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. Kuntavaalien jälkeen KV:n yhtymävaltuusto valitsee jäsenet yhtymähallitukseen ja voi siinä tilanteessa kierrättää KV:n toimielinten puheenjohtajien paikkoja ja muuttaa hallituksen kokoonpanoa, kunhan pitää hallituksen kokoonpanon kuntalain 58.3 §:n mukaisena. Nelivuotista kuntavaalikautta nopeampi kierrätysmahdollisuus saadaan, kun kirjataan perussopimukseen, että yhtymähallituksen toimikauden pituus on 2 vuotta, jolloin sen jäseniä voi kierrättää 2 vuoden välein.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuntalain ja perussopimuksen nojalla voi toteuttaa kierrätystä yhtymähallituksen kokoonpanossa ja sama koskee myös yhtymävaltuustoa. Yhtymävaltuuston jäsenten valinnassa jäsenkunnan päättävällä toimielimellä on kuntavaalien jälkeen mahdollisuus vaihtaa oman kuntansa yhtymävaltuutettuja ja valita yhtymävaltuustoon jäseniä myös pienpuolueista, koska kuntalain mukaan sen kokoonpanossa ei tarvitse ottaa huomioon jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita.

Elokuun 11. päivän kokouksen erikoisin piirre oli esitys supistaa KV:n yhtymähallituksen jäsenten määrää viiteen, jolloin kaksi jäsenkuntaa olisi jäänyt ilman hallituspaikkaa. Jossain vaiheessa Kannuskin olisi jäänyt ilman hallituspaikkaa. Vastustin esitystä. Yhtymähallituksessa tulee olla yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta. Supistusesitys ei saanut laajempaa kannatusta ja hyvä niin.

Kierrätyssopimuksen hyväksymistä koskevaan kysymykseeni sain vastauksen, että se hyväksyttäisiin kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan allekirjoituksilla. Kuntalain 55.2 §:n perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että mahdolliset kunnanjohtajien ja kunnanhallitusten puheenjohtajien allekirjoittamat sopimukset eivät sido kuntayhtymää, sillä se on jäsenkunnista erillinen itsenäinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö.

Kalajoen ja muidenkin KV:n jäsenkuntien kuntapäättäjien kannattaisi jättää kierrätyssopimus vähemmälle huomiolle ja korjata kuntalain kanssa ristiriidassa olevaa perussopimusta. Lisäksi olisi järkevää korjata perussopimuksen 11 §:ää ja jättää siitä pois viiden jäsenen mahdollisuus, koska hallituksessa tulee olla yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta.

KV:n kannalta olisi hyödyllistä, että jäsenkunnat evästäisivät yhtymävaltuutettuja, että valitsevat yhtymähallituksen puheenjohtajaksi henkilön, joka ei ole ryvettynyt KV:n asioissa ja tulee toimeen toimitusjohtajan kanssa.

Harri Mäki-Petäjä,

kaupunginvaltuutettu (kok.),

Kannus

Lue myös:

Raili Myllylä ja Hanna Saari vastaavat Riitta A.Tiluksen väitteeseen Korpelan Voiman kassakaappisopimuksesta

Tiluksen aloite: Korpelan Voiman kassakaappisopimusepäily Kalajoen kaupunginhallituksen käsittelyssä – Kaupunginjohtajan mukaan Kalajoen kaupungille ei ole tullut esitystä aloitteessa mainitun sopimuksen tekemisestä