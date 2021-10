Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälän vastine Arto Jokelan esitykseen

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Mikä tarkoittaa, että järjestöllä on suuret mahdollisuudet vaikuttaa sekä koko yhteiskuntaamme mutta tärkeimpänä yrittäjien toimintaedellytyksiin. Samalla kun saamme yrittäjämme menestymään myös meidän alueemme kerryttää verotuloja, joiden kautta syntyy työpaikkoja sekä hyvinvointia kuntiin. Korostan, että emme ole puoluepoliittisesti sitoutunut, näin ollen emme toimi poliittisella pohjalla tai ota kantaa poliittisesti. Yrittäjien edunvalvonta on ykkösprioriteettimme toki omaa aluetta unohtamatta.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry on toiminut Suomen Yrittäjien virallisena aluejärjestönä 23:n kuntakohtaisten paikallisyhdistyksensä kautta. Iloksemme voimme todeta, että myös luotolaiset yrittäjät perustivat juuri uuden oman paikallisen yrittäjäyhdistyksen Keski-Pohjanmaan Yrittäjiin, tehtävänään yhteistyö oman kunnan Luodon kanssa. Luonnollisesti palvelemme halukkaita molemmilla kielillä.

K-P:n Yrittäjät on toiminut aktiivisena jo 80 vuoden ajan. Toiminta-alueemme on syntynyt ja pysynyt yrittäjien toiveista niin että sekä Kalajokilaakso, Perhonjokilaakso, Pietarsaaren seutu sekä Keskipohjanmaa aina Perhoa ja Reisjärveä myöden kuuluu alueeseemme. Yrittäjät eivät tunne toimiessaan rajoja eikä suuntautumisia. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrityksiä on huima määrä noin 2 400 yritystä. Paikallisyhdistyksen tehtävänä on olla mukana vaikuttamassa oman kuntansa päätöksentekoa yrittäjäystävällisemmäksi ja samalla rakentaa ja ylläpitää verkostoja paikkakunnan yrittäjien kanssa.

Meillä on alueellisesti hyvä yhteistyö mm. kansanedustajien, ELY-keskusten, maakuntaliittojen, elinkeinoyhtiöiden, sotetoimijoiden, oppilaitosten sekä kuntien ja kaupunkien kanssa. Se kuinka alueemme tulevat hyvinvointialueet rakentuvat on kiinni sekä valtakunnan päättäjistä sekä omista päättäjistämme. Teemme yhteistyötä ja osallistumme keskusteluun kaikkien hyvinvointia kerryttäen mutta yrittäjyyden kautta. Kuntakohtaiset päätökset rakentuvat aina poliittisesti. Toki tavoitteena on, että kuntien päätöksissä huomioidaan kuntalaisten toiveet – näin kaikkien hyvinvointi vaikuttaa myös taloudellisesti kuntien kuluihin. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus linjaa aina toimintamme.

Aurinkoista syksyä toivottaen,

Mervi Järkkälä,

toimitusjohtaja,

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät,

Yrittäjien palveluksessa vuodesta 1987 lukien

