Kino-Keskipohjanmaan videoblogissa Vihreä ritari – Katso uusin Kino-Keskipohjanmaa tästä

Elokuvateattereissa seikkailee kaksi ritaria kun ensi-iltaan tulivat sekä James Bond että Pyöreän pöydän ritari Gawain. Videoblogi keskittyy jälkimmäiseen.

Katso video:

Kino-Keskipohjanmaa käy tällä kertaa läpi uransa huipulla työskentelevän amerikkalaisohjaaja David Loweryn teoksia. Omaperäisen ohjaaja-käsikirjoittajan uusin filmi Pyöreän pöydän ritari Gawainista on juuri tullut teattereihin. Keski-Pohjanmaalla tätä erästä vuoden parasta elokuvaa esitetään toistaiseksi vain Kokkolassa.

The Green Knight tekee epäonnisen ritarin tarinan eläväksi ja osoittaa, että sydänkeskiajalla syntynyt legenda on ihan tätä päivää ihmisen keskeneräisyyttä ja elämän epävarmuutta kuvatessaan. Kyseessä on Slummien miljonääristä laajempaan tietoisuuteen tulleen Dev Patelin isoin valkokangasrooli.

Videoblogi esittelee myös David Loweryn aiemmat hienot elokuvat A Texas Love Story, Pete ja lohikäärme Elliott, A Ghost Story ja Viimeinen herrasmies. Tukholman festivaaleilla 2013 tavattu ohjaaja korosti musiikin tärkeyttä elokuvataiteen sukulaisena sekä leikkauksen merkitystä filmeilleen. Lowery itse myös leikkaa omat elokuvansa.