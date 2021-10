Keskipohjanmaan pääkirjoitus myös videolla: Kannus on hyvä esimerkki pienestä kaupungista, jossa asukkaiden viihtymisellä on väliä

Keskipohjalainen Kannus on viihtyisä pieni kaupunki, jossa on paljon tehtävää, mutta paljon on myös tehty. Esimerkiksi vapaa-ajan viettoon tarkoitetut olosuhteet ovat hyvällä mallilla. Ulkoiluun kauniissa, vihreissä maisemissa on vaihtoehtoja. Hiihtäminen ja toisaalta sisälajit onnistuvat.

Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö antaa kiitosta työlle, jota kaupungissa on tehty. Tyytyväinen kaupunginjohtaja nostaa Keskipohjanmaan haastattelussa esiin Kitinkankaan ulkoilualueet. Kannuksen viher- ja ulkoilualueet ovat huippuluokkaa myös monen muun mielestä. Hyvät edellytykset näkyvät myös konsulttiyhtiö Rambollin selvityksessä.

Kannuksessa ehostuu myös keskusta, kun päästään korjaamaan tiejärjestelyitä ja elävöittämään liikekeskustaa. Suunnitelmat ovat jo olemassa, mutta valituksen vuoksi kehittäminen on siirtynyt.

Kannus on hyvä esimerkki kaupungista, jossa asukkaiden viihtymisestä pidetään huolta.