Hannu Verronen Lukijoita eniten viikolla kiinnostanut ja myös paljon puhuttanut uutinen on tässä: Soiten alueella tartuntaketjuja on lähtenyt liikkeelle työpaikoilta, kun rokottamaton työntekijä on mennyt töihin vähäoireisena Lukijoita keräsi ja hyvin paljon kommentteja keräsi HalpaHallin työntekijöiden ulosmarssi torstaina Menikö joku uutinen ohi? Muita kiinnostusta herättäneitä uutisia viikon varrella olivat: Onko ulkomaille matkaaminen turvallista Putkiremontin alkaminen Kokkolan kaupungin ydinkeskustassa Ylivieskan Kaisaniemen tulipalossa menehtyi neljä kissaa savuun ja kuumuuteen Keplin aluejohtajan valinnan haastatteluun pääsevät kaksi henkilöä 0Kannus on eläväinen kaupunki Nyt täyttyy risupaikka lehdistä ja omenoitakin riittää Kokkola liittyy Biketaxi-paikkakuntien joukkoon kesää 2022 Romanialainen varasliiga iski Kruunupyyssä – Kolme miestä pidätettiin