Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ilmastonmuutos tuli EU-tukiin

Julkisuudessa uutisoinnissa uudesta EAKR- ja ESR-rahojen uutisoinnissa varsin vähälle huomiolle on jäänyt EU:n uusi rahasto JTF-rahasto. Se on perustettu tukemaan oikeudenmukaista siirtymää ympäristöä varjelevampaan tuotantoon. Ilmasto ja ympäristö sai nyt siis oman rakennerahaston.

Rakennerahaston perustaminen oli myönteinen asia. Sillä voidaan tukea muun muassa turvetuotantomaakuntien lukuisten yrittäjien ja heidän henkilökuntansa siirtymää ympäristöystävällisemman tuotannon pariin. Keski-Pohjanmaalla tukea on varattu 17 miljoonaa euroa seuraavan seitsemän vuoden tarpeisiin. Summa on pieni ja ainakin Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajan Pauli Harjun mukaan myös vaikeasti hallinnoitavissa. Silti se on parempi kuin ei mitään.

JFT:n ehdot ovat tiukat. Rahastosta tuetaan vain kehittämistä ja uusia innovointeja. Tuotannollisia tappioita turvetuottajille ei olla ainakaan tästä rahastosta korvaamassa. Taloudellistakin tukea pitäisi miettiä. Yrityksiä tuettiin koronan vuoksi. Millä tavalla loppujen lopuksi koronakriisi poikkeaa turvetuottajille tulleesta äkillisestä kriisistä, joka on johtunut päästökaupan hintojen rajusta noususta lyhyessä ajassa.

Huolestuttavaa tukipäätöksessä pohjoisten maakuntien kuten Keski-Pohjanmaan vinkkelistä on se, että JTF:n rahoitus otetaan pois EAKR- ja ESR rahoituksesta ja varsinkin niiden kansallisen tuen osuudesta. Tämä ei ole hyvä uutinen. Keski-Pohjanmaalla molemmista rakennekanavista on ohjattu varoja hyvin tärkeisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Kpedu, Centria ja yliopistokeskus ovat olleet tukivarojen pääasiallisia käyttäjiä.

Myös alueen yritykset ovat hyötyneet EU-tuesta. Keski-Pohjanmaalla yritysten investointeja, rakennuksia ja laite-investointeja on tuettu parhaalla mahdollisella tukitasolla, noin 35 prosentin osuudella kokonaisinvestoinnista. Jo rajan takana Pohjanmaalla tuki on pudonnut 10 prosenttiyksiköllä ja eteläisessä Suomessa yritysten omistajat ovat joutuneet tyytymään 5 prosentin tukeen investoinnilleen. Uudella tukikaudella investointitasot eivät muutu. Sen sijaan niille myönnettävät kokonaisvarat uhkaavat vähentyä. Se taas ei voi olla alueen elinkeinoelämän etu. Keski-Pohjanmaalla kun on käytetty käytännössä kaikki tukieurot. Se kertoo, että maakunta on aktiivinen ja toimelias.