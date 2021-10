Seppo Luokkalan urheilukolumnissa ollaan Kuopion Palloseurasta tekemässä jalkapallosyksyn tuplamestaria

Niinhän tuo näyttää siltä, että kotimaisen sarjafutiksen valtikka asettuu tällä kaudella vankasti Kuopion Palloseuran haltuun. KuPS:n naiset varmistivat liigamestaruuden jo viikonloppuna ja miesten joukkue lähti kolmen pinnan karkumatkalle omalla tahollaan.

Palloliiton puheenjohtajan johdolla on Savossa tehty hyvää työtä ja onnistuttu hankkimaan tarpeeksi hyviä pelaajia. Valmennukselle kuuluu tietysti osa hehkutuksesta.

Keltamustien naisille mestaruus on kautta aikojen ensimmäinen, kun taas miehillä on edellinen mestaruus tuoreessa muistissa kahden vuoden takaa.

Satuin olemaan maanantaina hereillä jo pimeän väistyessä, joten katsoin Ylen aamu-tv:n Jälkihien suorana lähetyksenä. Muutama keskustelijoiden toteamus antoi aiheen puuttua KuPS:n tapaukseen sekä iänikuiseen jalkapallon ja jääkiekon vastakkainasetteluun.

KuPS:n miehet löivät Ilveksen kotonaan ja ottelun yleisömäärä oli noin 1500. Samana päivänä pelasi KalPa tavallisen liigaottelun Kuopiossa noin 3000 katsojan edessä. En näe kyseisissä luvuissa hirvittävästi ihmettelemistä, kun ottaa huomioon markkina-alueen koon.

Suomi on jääkiekkomaa ja sehän ei siitä miksikään muutu. Enemmin olisi keskustelussa voinut nostaa esiin Helsingin vastaavat luvut.

Kun yleisörajoitukset poistuivat Helsingistäkin, pamahti Nordenskjöldinkadun halliin 7887 ihmistä näkemään "klassikkopeliä" HIFK–HPK. Heti seuraavana päivänä vaivautui HJK:n erittäin tärkeään futismatsiin 1017 katsojaa. Helsingin numeroita selittää mm. se, että useimpien on luontevampaa ottaa olutta lauantaina kuin sunnuntaina.

Mutta takaisin naisten liigamestaruuteen. Kovasti arvostamani Juha Kanerva huomautti, että KuPS-naisten mestaruus on kolmen vuoden projektin tulos, ja että kultaa oli voittamassa pelaajia seitsemästä eri kansallisuudesta.

Ulkolaisten merkitys on ilman muuta suuri. Paremmin jokaista kupsilaista tuntematta on nostettava esiin erityisesti Gentjana Rochi (Pohjois-Makedonia) ja Lavdije Begolli (Albania). Maalikuninkuuden voittavan Rochin agentti ei ole ilmeisestikään aivan parhaita myyntihenkilöitä, koska niin loistava kärkipelaaja on pelannut jo vuosia Suomen liigassa.

Keskustelijoista Juha Valvio esitti aamulla väitteen, että suomalaiset pelaajat kehittyvät liigoissa pelaavien ulkolaisten avulla. En niele näkemystä ihan sellaisenaan.

Joukkue on luonnollisesti sen parempi mitä parempia pelaajia siinä pelaa. Mutta yksittäinen (suomalainen) pelaaja ei taatusti kehity istumalla vaihtopenkillä, jos sielläkään. Muutamille enemmän peliaikaa saaville voivat tasokkaat pelikaverit toki olla hyödyksi.

Hyvä valmennus ja sopivan kovassa joukkueessa ulkomailla pelaaminen kehittää meille lisää Huuhkaja-tason futaajia. Että näin, seuraavaa maajoukkuesettiä odotellessa.