Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pandoran lipas avautui ja paljasti monien poliittisten johtajien kyseenalaisen toiminnan – massiivinen asiakirjavuoto kertoo laajamittaisesta veronkierrosta

Kansainväliselle toimittajaverkosto ICIJ:lle (International Consortium of Investigative Journalists) vuodettu valtaisa asiakirjamäärä (11,9 miljoonaa) kertoo sen mikä ei ole kenellekään yllätys. Monet valtaa pitävät ja varakkaat – usein he ovat samassa persoonassa – huolehtivat veronmaksunsa minimoinnista.

Veroja toki voi vältellä laillisestikin. Laillista voi myös olla ns. harmaalla vyöhykkeellä liikkuminen. Ihan toinen asia on nousta ainakin periaatteessa demokraattisilla vaaleilla valtaan ja sitten haalia itselleen maksimaalisia etuja maksamalla niistä minimaalisesti veroja.

”Pandoran papereiksi” kutsutuiksi vuodettuja asiakirjoja on Suomessa päässyt tutkimaan yksin Ylen MOT-toimitus. Se on tietysti sikäli loogista, kun Ylen toimintakin rahoitetaan verovaroilla. Toisaalta ihan sama kuka asioita tutkii. Oleellista on tulos.

Rumempi ilmaus on tahallinen vääristely.

Tietovuodosta selviää, että yhteensä 35 nykyistä ja entistä valtionjohtajaa sekä yhteensä 336 poliitikkoa ja virkamiestä 91 maasta on hoitanut raha-asioitaan tai omaisuuttaan veroparatiisien kautta.

Se että Venäjää asiallisesti yksin hallitsevan presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvista miljardööreistä Pandoran papereissa on 49 nimet, kertoo osaltaan Venäjän harvainvallasta ja omaisuuden jakaantumisen käsityskykyä koettelevan suuresta epätasa-arvosta.

Miten näin massiivinen tietovuoto ja sen antama kuva Venäjästä ja Putinin taloudellis-hallinnollisesta yhden miehen dynastiasta vaikuttaa maan politiikkaan? Ei tietysti mitenkään. Kaikki kiistetään tai sitten ei kommentoida mitenkään.

Suomen kannalta tilanne ei ole yhdentekevä. Itäinen suurvalta on naapuri, joka pelaa aivan eri säännöillä kuin muut – usein eri peliäkin. Kuvaavaa on tasavallan presidentti Sauli Niinistön viime viikolla pitämä puhe, jota on Venäjällä tulkittu hyvin kauniistikin arvioiden tarkoituksenmukaisesti. Rumempi ilmaus on tahallinen vääristely.

Kyse ei ole siitä, että vuoropuhelu Venäjän kanssa pitäisi lopettaa. Ei tietenkään. Suomen on vaalittava omaa kansallista etuaan myös osana Euroopan unionia. Samalla on silti tiedostettava, että keskustelukumppanin toimintaa määrittelee sen omille kansalaisilleen jatkuvasti syötettävä kuva vihamielisen lännen piirittämästä Venäjästä. Se on peruste toimia juuri niin kuin parhaaksi näkee. Niin Venäjä myös tekee.

