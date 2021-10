Lukijan mielipide: Polarisoitunut hyötykäyttöasema

Kokkolan hyötykäyttöasema sijaitsee asiakkaiden mielestä kieltämättä hyvällä paikalla laajennustakin ajatellen, mutta ettei vain olisi liian hyvällä paikalla kaupungin strategioissa ja yksityisten toimijoiden käsissä.

Polkupyörän varassa sijainnilla ei ole suurtakaan merkitystä, varsinkaan kun ei ole paljon kierrätettävää tai mitä nyt aikanaan on kertynyt autotallin täytteeksi, poltettavaa sitäkin enemmän, josta ei niin vain pääse eroon.

Mikä sitten estää autoilijoita peräkärryineen viemästä käytöstä poistettuja tai tarpeettomiksi käyneitä tavaroita johonkin syrjemmälle pois silmistä, kun uusiakin on helposti saatavissa markkinoiden täydeltä. Mutta mihin? Kaikki paikat käyvät aikanaan ahtaiksi liikenteestä ja kertyvistä määristä.

Itse asiassa tavaroiden ja materiaalien jatkuva kierrättäminen ja uusiokäyttö edes hyötytarkoituksessa on pidemmän päälle kestämätön tavoite, ei mikään todellinen ratkaisu. Se merkitsee pään panemista pensaaseen ja itsensä pettämistä valheellisen elämäntavan kuvajaisena, josta ei jatkuvan kasvun kurimuksessa näy ulospääsyä.

Mutta kyse on sinänsä tarpeellisen hyötykäyttöaseman uudesta sijainnista, kuinkas muuten, johon on sopeuduttava, olipa autoa tai ei. Suunnitelmat ovat yleensä jo pitkällä alkutunnustelujen jälkeen ennen julkistamista. Tunnusteluilla on tapana toteutua.

Keskittäminen yleensäkin on pahasta, kaikkia ei voi miellyttää, ja mitä kaikkea onkaan luokiteltavissa jätteeksi tai kelvottomiksi, ei kaikkea voi asukkaiden ilmoillekaan kuskata.

Mutta mitä nykyisen hyötykäyttöaseman tilalle? Houkutus on ymmärrettävästi suuri puolin ja toisin, josta on jo näkynyt monenmoisia arvioita ja kaavailuja tai käsityksiä. Keskeisellä paikalla tilaa on kaikenlaisille laajennuksille riittämiin, rakennettiinpa melkein mitä vain. Mutta kuka enää Heinolan jälkeen uskoo kaupan ja liike-elämän elävöittävän ydinkeskustaa?

Miksei sitten kerrostaloja ja paria tornitaloa, joita saatetaan suunnitella milloin mihinkin täysin sopimattomaankin kolkkaan ulkoisten esikuvien innoittamana.

Siinä onkin selvitettävää. Sen sijaan perinteinen Rautatientori tulisi säästää tulevaisuuden linjaliikenteelle hotellin ja mahdollisen kulttuuritalon elimelliseksi osaksi kaupunkilaisia ja turisteja puoleensavetävää Keskustoria. Eihän Rautatientorin rakentamista ole koskaan kilpailutettukaan.

On harhakäsitys, että ihmiset haluavat ahtautua keskustan tiiviisti rakennettuihin umpikortteleihin autoliikennettä edes hillitsemättä aikana jolloin luontoa ja vehmautta pyritään tuomaan kaupunkiin. Kaupungin ja grynderien tiivis kivikaupunki sopii huonosti aikamme ilmastotavoitteisiin ja inhimilliseen asuinympäristöön.

Jokainen voi havaita, millaisia keskustan uusienkin kerrostalojen pihat enimmäkseen ovat. Kaikkea muuta kuin viihtyisiä, ja viimeisen päälle ahtaita. Kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtitoimistoissa tilavaikutelma on täysin laiminlyöty.

Arvostelulla on sijansa, mutta mikä tarve Kokkolassa on hakemalla hakea vikoja sieltä missä niitä ei ole, kuten tavaksi näyttää tulleen? Pitääkö myös Kokkolan kaunis ja avoin ratapiha saneerata mammuttitaudin vallassa? Maamme arvokkaat rautatieasemat alkavat olla luotaantyöntäviä sokkeloita.

Kalevi Rahkola

