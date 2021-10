Lukijan mielipide: Nuorten mielenterveysongelmat eivät ole vitsi

Nuorten mielenterveysongelmat tulisi ottaa vakavasti. Mielestäni nykyään nuoret eivät saa tarpeeksi sellaista apua, jota he tarvitsevat. Avunsaanti yleensäkin on vaikeaa, koska suuri osa nuorista ei uskalla tai halua hakea apua ongelmiinsa. Omakohtaisesta kokemuksesta voin sanoa, että henkilökohtaisista asioista on vaikea kertoa, koska niille ei joko tehdä mitään tai niistä tehdään liian suuria.

Nuorten ongelmia ei oteta tarpeeksi vakavasti. Yleensä niitä vähätellään ja väitetään, että niitä ei ole. Aivan kuin ongelmamme olisivat vain keksittyjä. Nuoret saavat vähättelyä yleensä juuri ikänsä takia, vaikka se ei todellisuudessa muuta asiaa mitenkään. Yhtä lailla niin nuoret kuin aikuisetkin voivat sairastua esimerkiksi masennukseen.

Nuoria ei kuunnella tarpeeksi. Jos nuori on todella huonossa kunnossa, heitetään hänet heti pois kotoa, koska asioita ei jakseta selvittää. Itselleni kävi juuri näin, koska sosiaalityöntekijät eivät jaksaneet kuunnella minua.

Nuorten mielenterveysongelmat ovat todellisuutta. On ollut monia tapauksia, joissa nuoret ovat tehneet viimeisen päätöksensä huonon avunsaannin takia. Jos kuulette nuorienne puhuvan huonosta olosta, kuunnelkaa ja auttakaa heitä! Mielenterveysongelmat eivät ole vitsi.

Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi kirjoitus julkaistaan nimimerkillä.