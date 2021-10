Riskiryhmiä kannustetaan edelleen rokotteelle Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tarkastelemaan alueen epidemiatilannetta tiistaina 5. lokakuuta. Ryhmä linjasi, että Pohjois-Pohjanmaa on edelleen epidemian perustasolla. Koronatartuntoja todetaan jonkin verran, mutta tartuntojen lähteet ovat hyvin tiedossa ja sairaalahoidon tarve on säilynyt alueella toistaiseksi vähäisenä.

Täyden rokotesarjan on nyt saanut 68,8 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista asukkaista. Matkaa tavoiteltuun 80 prosentin rokotekattavuuteen on nyt hieman päälle 39 000 kakkosrokotteen verran, kun viime viikolla vastaava luku oli noin 49 000 rokotetta. Väliä on kiritty kiinni siis noin 10 000 rokotteella.

– Rokotukset etenevät, mutta vielä on varaa parantaa. Vanhemmissakin ikäryhmissä rokottamattomien osuus on vielä verrattain korkea, noin 10-20 prosentin luokkaa. Iän lisäksi esimerkiksi ylipaino tai perussairaudet aiheuttavat riskin sairaalahoitoa vaativalle koronataudille, joten erityisesti näissä ryhmissä rokotteen ottaminen olisi todella tärkeää”, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin johtajaylilääkäri Terhi Nevala kommentoi.

Sote-työntekijöiden pitäisi käyttää maskia, jollei heitä ole rokotettu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi viime viikolla päivitetyn, tilannekohtaiseen harkintaan perustuvan maskisuosituksen. Myös Pohjois-Pohjanmaalla koordinaatioryhmä painottaa maskin käyttämisen tärkeyttä etenkin sellaisille henkilöille, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa ja ruuhkaisissa sisätiloissa.

Lisäksi alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tarkennuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteitä koskeviin maskisuosituksiin. Sote-alan työntekijöille maskien käyttöä suositellaan nyt sellaisissa tilanteissa, kun he ovat lähikontaktissa potilaisiin tai asiakkaisiin. Vierailijoille ja potilaille maskien käyttöä suositellaan edelleen, kun he ovat lähikontaktissa potilaisiin tai henkilökuntaan.

Etätyösuositus on päättymässä Pohjois-Pohjanmaalla yhtä aikaa valtakunnallisen etätyösuosituksen kanssa, 15. lokakuuta. Koordinaatioryhmä muistuttaakin, että myös pohjoispohjalaisilla työpaikoilla on aika alkaa valmistautua epidemian jälkeisiin työn tekemisen tapoihin.