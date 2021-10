Keskipohjanmaan pääkirjoitus: On ainoastaan kohtuullista, että valtio tulee apuun maksamaan Kalajoen suurpalon kustannuksia

Kalajoen viime kesän suuren maastopalon kustannukset eivät ole jäämässä kuntien maksettaviksi, kuten aiemmin on luultu. Valtion lisätalousarviossa on esitys Kalajoen maastopalon kustannusten korvaamiseksi. Tämä on vähintääkin kohtuullista. Huolen taustalla oli 2018 muuttunut pelastuslaki. Laista oli poistunut säädös, jonka nojalla valtio voi osallistua poikkeuksellisen suurten onnettomuuksien torjuntakustannuksiin.

Kalajoen tulipalo heinäkuussa oli melkoinen näytös, jos vakavasta tapahtumasta voi sellaista nimitystä käyttää. Moni muistaa, että päivä oli heinäkuun lopun helteinen maanantai-ilta, kun pelastuslaitoksella alkoi tapahtua. Suuri maastopalo oli tosiasia, mutta tuskin kukaan arvasi, miten kauan palon sammuttaminen kestäisi ja kuinka tuhoisasti palo etenisi. Helle, kuivuus ja tuuli tekivät tehtävänsä. Tuli eteni voimalla ja hämmästyttävällä nopeudella. Kyseessä oli yksi Suomen historian suurimmista maastopaloista puoleen vuosisataan. Kalajoen metsäpalo myös uhkasi läheistä asutusta jopa siten, että evakuointisuunnitelmia tehtiin.

Valtion lisätalousarviossa esitetään 1,6 miljoonaa euroa maastopalosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi. Se on suuri helpotus kunnille ja Jokilaaksojen pelastuslaitokselle, sillä suurpalo kuritti taloutta. Kansanedustaja Juha Pylväs (kesk.) arvioi tiistaina, että yllättävissä ja hankalissa luonnonoloissa esiintyneet luonnonmullistukset aiheuttavat jo entuudestaan taloudellisesti hankalassa tilanteessa oleville kunnille entistä vaikeampia tulevia vuosia. Hän on täysin oikeassa sanoessaan, että olisi ollut täysin kohtuutonta, jos suurpalo olisi koitunut yhden pelastuslaitoksen ja sen alueen 17 kunnan maksettavaksi.

Kalajoen palossa toimivat eri viranomaiset hyvässä yhteistyössä. Myös vapaaehtoisten apu oli äärimmäisen tärkeää. Ikävä tapahtuma kaikesta huolimatta yhdisti ihmisiä. Myös rahallinen apu on kirjaimellisesti kullan arvoista.

