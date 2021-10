Soiten sairaalahoito kuormittui, kun hoidettavana on viisi koronapotilasta: "Meidän pitää varautua tehohoitojaksoihin", sanoo johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell



Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kertoo Soiten nostaneen epidemiaosaston jälleen pystyyn. Hoidettavana on viisi potilasta, mikä sitoo lääkäri- ja hoitajaresursseja.

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kertoo Soiten nostaneen epidemiaosaston jälleen pystyyn. Hoidettavana on viisi potilasta, mikä sitoo lääkäri- ja hoitajaresursseja.

Soiten alueella on vain ajan kysymys, milloin koronaepidemiassa siirrytään leviämisvaiheeseen. Ilmaantuvuusluku on korkea, sillä 14 vuorokauden aikana tapauksia on todettu 83 kappaletta 100 000 asukasta kohti.