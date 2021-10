Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rintasyöpäseulontoihin kannattaa osallistua

Tänään perjantaina vietetään Roosa nauhan päivää eikä syyttä. Suomessa joka kahdeksas nainen sairastuu rintasyöpään, joten aihe kaipaa tukea ja ääneen puhumista. Sairastuneita on vuosittain 5000. Rintasyöpään kuolee joka vuosi 800 naista, mutta syövästä myös parannutaan vaikka syöpä-sanalla onkin ikävä kaiku. Rintasyöpään liittyy hyvin monenlaisia tunteita ja pelkoja.

Kun nainen täyttää 50 vuotta, hänet kutsutaan ensimmäistä kertaa rintasyöpäseulontaan. Oireettomille naisille tehtävät seulonnat auttavat siihen, että pienetkin muutokset voidaan havaita. Mammografia-tutkimuksia tehdään kahden vuoden välein. Tutkimuksiin osallistuminen on luonnollisesti vapaaehtoista, mutta ilman muuta järkevää.

Voi varmaankin sanoa, että onneksi tämän alueen kunnissa ei seurata valtakunnallista trendiä, jonka mukaan innokkuus osallistua seulontoihin on laskenut. Osallistuminen on edelleen korkealla tasolla eikä koronakaan ole vaikuttanut seulontoihin. Suomen Syöpärekisterin rintaseulonnan vuosikatsauksessa todetaan, että valtakunnallisesti jopa 70 000 naista jättää seulonnat väliin. Se on harmi, sillä seulonta on tehokas tapa löytää sairaus. Syyt seulonnasta luopumiseen ovat monenlaisia ja ratkaisu on henkilökohtainen.

Keskipohjanmaassa kerrottiin aiemmin tällä viikolla kokkolalaisesta Titta Rimpiojasta, joka sairastui syöpään kahdeksan vuotta sitten. Päivi Savelan juttu julkaistiin keskiviikon lehdestä ja se on löydettävissä myös Keskipohjanmaan uutissovelluksessa.

Rimpioja kertoo jutussa tarinansa aina diagnoosista hoitoihin ja toipumiseen. Ylivieskan K-Market Mustikan kauppias kuvaa avoimesti sitä, miten rintasyöpään sairastuminen muutti elämän – pysyvästi. Voisi kuvitella, että Titta Rimpiojan ajatukset kannustavat muitakin, sairastuneita ja läheisiä.

