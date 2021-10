Kotiasu kertoo oman vuosikymmenesi – Pukeudu rohkeasti collegeen ja villasukkiin, sillä kotiunivormua ei kukaan pääse arvostelemaan

Kotona puettavien ja julkisesti käytettävien vaatteiden välillä on huomattava ero. Toimittaja, stylisti ja second hand -muotiliikkeen pitäjä Oili Urmas kertoo keränneensä vuosien mittaan kaikenlaisia vaatteita. – Minulla on 1950-luvulta oleva kotitakki, jota käytän mekkona. Aikoinaan se olisi varmaan ollut säädytöntä. Froteemekko on 1970-luvulta ja perin sen tädiltäni, hän kertoo.