Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Roteva ja huoleton aussi

Viiniarvio

Wakefield Merlot 2020, Australia, 13,99 €

Merlot on usein mielletty vähän tylsäksi punaviiniksi, koska useimmiten se on tasapaksua, lievästi musteelle tuoksuvaa ja hieman mustaherukalle ja kypsälle luumulle maistuvaa punaviiniä. Mutta poikkeuksia on syytä etsiä varsinkin kaukaisemmista viinimaista. Australialainen Wakefield Merlot on ollut aikaisemmin positiivisesti erottuva, tosin uusin vuosikerta 2020 on ehkäpä liiankin nuori.

Muheva tuoksu ja aika hapokas nuori maku pehmenevät täyteläisellä liharuualla.Pisteet 8/10

Sen tuoksu on silti hyvin muheva, ylikypsää mustaherukkaa, karhunvatukkaa, vähän hilloisuutta. Wakefieldin tuoksu on edelleen vahvahko verrattuna eurooppalaisiin verrokkeihin, vaikka makea hilloisuus ei ole sen hallitseva ominaisuus vaan kypsä marjaisuus.

Sen sijaan maku kertoo, että viini on vielä nuorehko. Tummat marjat eivät olekaan ihan niin kypsiä kuin tuoksu antaisi ymmärtää. Parkkihapotkin ovat yllättävän tiukat, vaikka yleensä ne eivät Merlotissa ole hallitsevia. Musteinen jälkimaku huutaa kunnollista liharuokaa, joten lammaspataa uuniin ja sitten kokeilemaan sopivuutta. Ruoka rauhoittaa viinin ja toisaalta siinä on tarpeeksi ytyä täyteläiselle pataruualle. Myös porsas tai naudanliha soveltuu tälle rennolle punaviinille sujuvasti. Ei nyt ihan huippu, mutta aika hyvä kuitenkin. Kannattaa avata ajoissa, paranee.