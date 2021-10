Useissa Pedersören kouluissa ja Kolpin päiväkodissa on tapahtunut korona-altistumisia viime aikoina

Koronavirustartunnan saaneita henkilöitä on oleskellut useissa kouluissa Pedersöressä sekä Kolpin päiväkodissa ja esikoulussa menneen ja viime viikon aikana.

Altistumisia on ollut Sursikin, Edsevön, Sandsundin, Bäckbyn ja Kållbyn kouluilla. Lähikontakteihin on otettu yhteyttä, ja heidät on asetettu karanteeniin.

Muita kouluissa edellä mainittuna ajankohtana oleskelleita pyydetään tarkkailemaan oireita seuraavan kahden viikon ajan ja hakeutumaan testiin lievistäkin oireista.

Lue myös:

Soiten alueella tällä viikolla 14 uutta koronatartuntaa – "Koronavirustilanne on hyvin vakava"