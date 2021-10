TV-viikon valinta: Massi on vuoden hurmaavin arkisarja

★★★★★

Massi.

Ohjaus Levan Akin ym., 2021

Yle Areena ma 11.10./TV2 to 28.10. klo 22.15

Massi (Deg) on vuoden hurmaavin arkisarja. Sarja ei kehittele tavattomia eikä tyylittele kohottuneesti. Minkä Massi tekee, se tekee kunnolla. Nyt käännetään Ruotsin kansankodin (osin ruotsinsuomalaiset!) alamaailmakliseet halki, poikki ja pinoon raisuin vedoin. Katse pitäytyy ihmisissä, jotka eivät aina itse voi vaikuttaa valintoihinsa.

Ihastuin ensisilmäyksellä. Toisella huomasin, että Massi on palkitun tanssifilmin, And Then We Danced, ohjaajan sarja. Ruotsissa syntynyt Levan Akin, 41, on tehnyt kaksi teatterielokuvaa ja useita tv-sarjoja. Massissa hän on sarjan ”creator” eli luoja, joka pitää narut käsissään myös pääohjaajana.

Juonessa kaksi maailman murjomaa kohtaa: Malou (Helena af Sandeberg) on rikkaan suvun vesa, jonka pienyrittäjänura nousee pystyyn, kun ”pihit asiakkaat ostavat ketjuliikkeistä”. Maloulla on 14-vuotias poika Hugo (Olle af Klercker). Liana (Bianca Kronlöf) on pienen Heavenin (Nikole Baronas) yksinhuoltaja. Tarjoilija-äiti saa potkut, kun ei alistu käpälöinnille. Vankilakundin velkoja maksava, toisten nurkissa asuva Liana joutuu näpistelemään pärjätäkseen.

Onni kääntyy – vaan mihin suuntaan? – kun Malou löytää metsästä pankkiryöstäjien rahakätkön: kruunuja viiden miljoonan euron arvosta. Äkkirikastunut pesee rahat vuokraamalla leipomon. Leipomo tarvitsee käsiä ja Liana astuu kuvaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Levan Akinin Massi on liikkuva ja leikkisä. Se tuo mieleen ruotsalaissarjan Rouvat ryöstäjinä, mutta ei ole niin komediallinen. Sarja ottaa todesta lain väärälle puolelle joutuneet. Ne, joille ei ole koskaan ”annettu toista mahdollisuutta”. Helena af Sandebergin kreiseilevä, kriiseilevä Malou todistaa, ettei Ruotsissa (tai Suomessa) ole todellakaan puutetta hyvistä näyttelijöistä, vaan hyvistä rooleista. Bianca Kronlöf on silti sarjan löytö. Hieno tulkinta tuo mieleen maannaisen, näyttelijä Vera Vitalin tinkimättömyyden. Laura Malmivaara esittää suomalaisäitiä.