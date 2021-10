Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Massissa on millä mällätä

On parempi olla riippuvainen televisiosarjoista kuin vaikka Facebookista. Televisio on toistaiseksi toiminut. Puuhapäivän tuoksinassa on mukava muistaa, että voi illalla katsoa jakson tai pari uudesta suosikkisarjastaan.

Jännityksen puolelta napostelen Yle Areenan brittisarjaa Vigil. Näyttelijät saavat pysymään sarjan parissa, vaikka näppärä tarina ei ole liukuhihnatuotantoa kummempi. Tutun suosittelema Netflixin Kastanjamies menee sitten jo rikoskauhun puolelle – huimaa pohjoismaista osaamista!

”Miksei me suomalaiset?” käy mielessä Ylellä alkavan Massinkin kohdalla. On meilläkin jo laatua, mutta se kyllä unohtuu naapurin suvereenia sarjaosaamista seuratessa. Sekin Massissa viehättää, että sarjan alamaailman pomo on nimeltään Kangas. Pääosan esittäjä Bianca Krolöfkin puhuu hyvin suomea ”äitinsä” Laura Malmivaaran kanssa.