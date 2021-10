Lukijan mielipide: Vielä Kälviän töyssyistä

Pentti Männistö kirjoitti (KP 5.10.) töyssyistä järjenvastaisina ja kansalaisten liikkumista haittaavina. Tuskin niitä kukaan haluaa, mutta ne ovat tehokas keino hidastaa nopeuksia, valvonnan puuttuessa.

Kantatie 69 menee läpi Rautalammin kirkonkylän, tajaaman molemmissa päissä on kameratolpat, ja lisäksi tiellä on kaksi hidastetössyä. Alueella on nopeusrajoitus 40 km/h ja aloite kameravalvonnasta on tullut Rautalammin kunnalta. (SS 23.1.2018).

Syynä ovat olleet kovat taajamanopeudet. Tie on kutakuinkin viivasuora, ilman mitään hidastemutkia. Soitin Rautalammin paloasemalle ja toteamus oli, etteivät ne haittaa olleellisesti pelastusajoneuvojen nopeuksia.

Kameratolpat ovat tervetulleita, mutta niille pitäisi löytää rahoittaja Kälviän taajamaan, liikennemäärät siihen eivät riitä.

Marttilan koulun oppilaat ylittävät päivittäin useamman kerran Ullavantien käydessään ruokailemassa Lucina Hagmannin koululla tai liikuntatunneilla urheiluhallin sisätiloissa. Kun oppilaat kulkevat ryhmissä opettajan valvonnassa, autolijat noudattavat hyvin väistämisvelvoitetta.

Nopeusrajoitukset ovat voimassa 24 h/vrk, koskien kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, myös traktorit, mopot, mönkijät.

Varsinkin aikaisin aamulla ja iltaisin meno on villiä, yöstä puhumattakaan. Ajetaan kilpaa mopoilla ja mönkijöillä, väärältä puolelta liikenteenjakajaa ja liikennesäännöistä välittämättä. Tähän ovat syyllistyneet myös henkilöautoilijat.

Heikki Kivelä

Ullavantien varrelta, koulujen vierestä

Kälviä