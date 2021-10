Lukijan mielipide: Nuorten mielenterveysongelmat ovat vaikea haaste

Nimimerkki S.H. kirjoitti nuorten mielenterveysongelmista (KP 6.10). Kirjoittajan mielestä nykyään nuoret eivät saa tarpeeksi sellaista apua, jota he tarvitsevat.

Tämä johtaa helposti siihen, että nuori hakee apua henkiseen pahoinvointiinsa huumeiden käytöstä. Sen seurauksena elämä voi ajautua vielä pahemmaksi ja lopulta elämän päättymiseen tai lopettamiseen.

Kirjoittaja sanoo, että suuri osa nuorista ei uskalla tai halua hakea apua ongelmiinsa. Syynä voi olla leimautumisen tai itsemääräämisen menettämisen pelko. Voi olla niinkin, että nuori ei halua myöntää omaa tilaansa, eikä siksi suostu menemään mihinkään hoitoon. Tämä voi johtaa sellaiseen väärän elämänasenteen pahenevaan kierteeseen, että nuori kokee maailman olevan niin paha paikka, ettei ole mitään motivaatiota opiskella tai pyrkiä työelämään.

Vanhempien on vaikea ymmärtää, miten ahdistavana nuoret kokevat nykyisen maailmantilanteen. On vaikea kohdata avoimesti ja rehellisesti nuorten esittämiä ongelmia, jos oma pahoinvointi lisääntyy sen johdosta. Jos vanhemmilta itseltään on elämän tarkoitus hukassa, kuinka he jaksavat kuunnella ja auttaa nuoria? Kuka voi auttaa heitä auttamaan?

Kauko Manner

Kokkola