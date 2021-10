Tiina Ojutkankaan kommentti: Koronatilanne on jälleen vaarallisen huono Keski-Pohjanmaalla – Rajoituksista luovuttiin liian nopeasti

Soitelta tuli perjantain pikahälytys koronaa koskevaan tiedotustilaisuuteen: koronatilanne on merkittävästi heikentynyt Soiten alueella kuluvan viikon aikana. Mediainfossa paikalla Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen sekä johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kertoivat tilanteesta, syistä ja seurauksista. Nyt Keski-Pohjanmaalla siirrytään leviämisvaiheeseen. Ollaan kaukana normaalista.

Koronakausi on kestänyt kohta kaksi vuotta ja tilanne on vaihdellut edestakaisin. Hallitus lähti kesälomien jälkeen kertomaan ihmisille ilosanomaa koronarajoitusten purkamisesta ja elämän normalisoitumisesta. Ei voi olla muistamatta, että pointtina oli purkaa rajoitukset, kun rokotekattavuus on 80 prosenttia.

Tuo luku on edelleen kaukana. Viime viikot ja jopa kuukaudet on kamppailtu sen tosiasian kanssa, että osa ihmisistä ei halua ottaa koronarokotetta siitäkään huolimatta, että rokotteen hyödyt ovat tiedossa.

Keskipohjalaiset terveysviranomaiset kertoivat perjantaina, että nyt sairastuvat nuoret sekä nuoret aikuiset sekä rokottamattomat. Kukaan ei kuitenkaan ole turvassa. Kaksi kertaa rokotettukin voi sairastua ja jopa levittää koronaa. Tästä ei voi vetää johtopäätöstä, että rokotuksen ottaminen ei kannata.

Soitessa on nyt huolena hoitajakapasiteetin riittävyys. Eräällä osastolla tapahtunut korona-altistuminen heikensi tilannetta entisestään.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen ja johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell muotoilivat varsin varovasti vastauksensa kysymykseeni siitä, lähdettiinkö rajoituksia purkamaan liian nopeasti valtakunnan tasolla. Molemmat ovat sitä mieltä, että hitaampi tahti olisi ollut parempi. Rajoituksia alettiin purkaa tilanteessa, jossa rokotekattavuus ei ollut lähelläkään tavoiteltua tasoa. Nyt paikalliset viranomaiset muistuttavat ihmisiä huolehtimaan terveysturvallisuudesta, käyttämään maskia ja pesemään käsiä.

Kansalaisilta odotetaan nyt sellaista järjenkäyttöä, joka on keskenään ristiriitaista ohjeiden valossa. Pitää olla varovainen, mutta elämän pitää normalisoitua. Paikalliset terveysviranomaiset tekevät tälläkin alueella edelleen erittäin hyvää ja kovaa työtä. Ei voi muuta kuin toivottaa voimia jokaikiselle, joka tänäkin viikonloppuna testaa, jäljittää, tunnistaa, auttaa ja hoitaa.