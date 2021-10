Saabisti on saabisti, vaikka auton valmistus on historiaa – Nivalalainen Raili Myllylä on ollut saabisti 25 vuotta ja usko on luja, että Saab on hänen viimeinenkin autonsa



Tosi saabisti Raili Myllylä ysiviitosen ratissa. Risto Puolimatka

– Eihän ne kaikki ole silmää hiveleviä malleja, sanoo ihan oikea saabisti Raili Myllylä. Myllylällä on alla Saabin viimeiseksi jäänyt malli eli 9-5.