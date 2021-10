Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Sananvapaus ansaitsee huomion – Journalisteja uhkaavat painostuksen lisäksi vähemmänkin hienovaraiset kohtalot

Sananvapaus ja toimittajien mahdollisuus tehdä työtään on keskeinen arvo demokraattisessa yhteiskunnassa. Niitä tarvitaan tai tarvittaisiin luonnollisesti myös muunlaisissa yhteiskunnissa. Siksi kahden toimittajan palkitseminen Nobelin rauhanpalkinnolla ilahduttaa.

Palkinnon saa tänä vuonna kaksi sananvapauden puolesta toimivaa toimittajaa, filippiiniläinen Maria Ressa ja venäläinen Dmitri Muratov. Jälkimmäinen on oppositiolehti Novaja Gazetan päätoimittaja. Ressa on filippiiniläinen tutkiva journalisti. Hän on myös Rappler-uutissivuston perustaja ja toimitusjohtaja.

Norjan Nobel-komitean mukaan Ressa ja Muratov palkitaan "heidän pyrkimyksistään turvata ilmaisunvapautta, joka on demokratian ja kestävän rauhan edellytys". Maria Ressa kuvaa Rappler-uutissivustonsa haastattelussa asian ydintä. "Maailma ilman faktoja tarkoittaa maailmaa ilman totuutta ja luottamusta."

Sanomisen vapauden puolesta taistelevat journalistit eivät kohtaa pelkästään painostusta ja uhkailua. Novaja Gazetan perustamisen jälkeen kuusi lehden toimittajaa on surmattu. Heidän joukossaan on muun muassa Anna Politkovskaja, jonka kohtalo osoitti, että sanomisella voi todellakin olla kallis hinta.

Suomessa Journalistin ohjeissa todetaan, että sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä. Kun toimittaja tekee työtä, hän ei tee sitä itseään tai mediaansa varten vaan siksi, että hän on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Ohjeet eivät ole sanahelinää eikä edes Suomessa ole itsestään selvää, että toimittajat voivat hoitaa työnsä esteittä. Suomalaisetkin journalistit törmäävät siihen, että sisältöihin yritetään vaikuttaa. Tästä on tökerömpiä ja hienostuneempia esimerkkejä Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Päättäjät ja viranhaltijat eivät muista, että avoimessa yhteiskunnassa vain harva asia on todella lakiin perustuen ei-julkista tai salaista. Ihmisillä on oikeus tietää heitä koskevista asioista ja päätöksistä.

Tiina Ojutkangas

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkopalvelusta.