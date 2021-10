Vlogi Kino-Keskipohjanmaa: Näyttelijä Outi Kärpänen esittelee suosikkileffansa – Vertailussa Daniel Craigin viisi Bondia

Kino-Keskipohjanmaa käsittelee videoblogissaan tällä kertaa No Time to Die -uutuudellaan James Bond-sarjan jättävän Daniel Craigin viittä 007-filmiä. Leffasuosikeistaan vlogille avautuu näyttelijä Outi Kärpänen, joka esittelee lempifilmiensä ”Top kolmosen”. Mukana on seikkailua, ranskalaisromanssia ja elämän kauneutta.

Brittinäyttelijä Daniel Craig loi Casino Royaleen (2006) täysin uudenlaisen, blondin Bondin. 007-roolivalinta oli käänteentekevä. Se nosti nuutuneeksi käyneen brändin taas kukoistukseen. James Bond on tuotoilla mitattuna kuudenneksi menestynein filmisarja. Ensi-iltauutuus No Time to Die kohoaa Craigin viidestä Bondista kolmen parhaan joukkoon. Casino Royale ja 007 Skyfall pysyvät edellä, mutta Spectre ja nolo Quantum of Solace jäävät sen taakse.Tietyssä mielessä uusin K-16 Bond on sarjan ensimmäinen ”koko perheen elokuva”.