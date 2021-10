Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Siirtolaisuus on osa keskipohjalaista ja globaaliakin historiaa ja nykyisyyttä

Kulttuurinen Keski-Pohjanmaa tunnetaan laajasta siirtolaisuudesta. Tämä ilmiö kiinnostaa myös sukupolvia myöhemmin Suomessa. Toisaalta monella ympäri maailmaa asuvalla ihmisellä ovat juuret syvällä keskipohjalaisessa mullassa. Sitä eivät poista kymmenet vuodet tai uusi kieli ja kulttuuri. Esimerkiksi Ruotsiin muuttaneiden keskuudessa on usein todettu, että ruotsinsuomalaiset ovat suomalaisempia kuin Suomessa asuvat konsanaan.

Kaukana kotoa tai kaukana kotona. Kautta aikojen ihmiset ovat muuttaneet milloin minkäkin asian vuoksi. Usein on haluttu parempaa elämää tavalla tai toisella, elantoa perheelle, uuden elämän alkua, jopa seikkailuja. Suomalaiset ovat lähteneet myös sodan takia Karjalasta. Nykyajan maahanmuutto on monenlaista. Ammattilaiset lähtevät töihin uusiin maihin. Osa pakenee kotimaan olosuhteita, vainoa tai muita uhkia.

Siirtolaisuus on erityisen tuttua täällä kultturisen Keski-Pohjanmaan alueella. On lähdetty Australiaan, Ameriikkaan, Kanadaan ja Ruotsiin. Kun sata vuotta sitten lähdettiin, ei välttämättä tiedetty, minkälainen tulevaisuus, maa ja kieli ovat odottamassa.

Kun astui laivaan, oli tulevaisuus usein tuntematon. Toisaalta siirtolaiset kirjoittivat ahkerasti kirjeitä, lähettivät valokuvia kotipuoleen ja tieto meren takaisista olosuhteista levisi aikana ilman sähköpostia, internetiä tai puhelintakaan.

Keski-Pohjanmaalla kerätään nyt laajalla joukolla siirtolaistarinoita. Suurta tavoitetta varten on perustettu hanke ja koottu jokilaaksoihin kymmenien vapaaehtoisten yhdyshenkilöiden verkosto. Tavoitteena on saada talteen vanhan Vaasan läänin alueelta vuosina 1860–1960 lähteneiden tarinat. Se on tärkeää, sillä siirtolaisuus on osa globaalia, suomalaista ja keskipohjalaista historiaa, joka on muokannut meistä sellaisia kuin olemme.

Keskipohjanmaa ja muut KPK medioiden lehdet osallistuvat siirtolaistarinoiden kertomiseen. Viime sunnuntaina ilmestyi juttu, jossa kerrottiin siirtolaishankkeesta. Puuhamiehet Kauppi Virkkala ja Hannu Pajunpää kertoivat jutussa, että on olemassa valtaisa määrä tietoa, kirjeitä, kortteja, valokuvia ja esineitä, jotka kertovat omaa tarinaansa keskipohjalaisesta siirtolaisuudesta.

Seuraavaksi mennään ihmisten aitoihin tositarinoihin. Miksi siirtolaiseksi on lähdetty, miksi on palattu takaisin kotiin? Henkilökohtaiset tarinat tuovat historian nykyisyyteen.

Suosittelen seuraamaan juttusarjaa, joka on luettavissa ja katsottavissa myös verkossa ja näköislehdessä. Videon välityksellä pääsette matkustamaan tuhansia kilometrejä.Lukekaa ensimmäinen osa tänä viikonloppuna.

