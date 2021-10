Lukijan mielipide: Suunnitelmataloudella ilmastonmuutosta vastaan – Kaikki turha kuluttaminen ja ulkomaille matkustaminen on lopetettava

Ilmastonmuutoksesta on viime aikoina käyty keskustelua, ja keskustelun sävy on muuttunut ilmastonmuutoksen kieltämisestä tosiasioiden hyväksymiseen, miksi ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa lähtitulevaisuuteemme. Toisin kuin osa väittää, ilmastonmuutos on ennenkaikkea ääri-ilmiöiden vaihtelua ja lisääntymistä. Pitkiä äärimmäisen kylmiä jaksoja, hellejaksoja, kuivuutta, tulvia ja myrskyjä.

Nyt olisikiireemmiten tartuttava toimeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mikäli emme tee mitään ja jatkamme omaa ns. normaaliamme, täysin kestämätöntä elämisen tapaa, tuhot lisääntyvät ja maksumiehinä yhä kiristyvään tahtiiin ovat tavalliset kansalaiset.

Ainoa keino on ruveta luopumaan nykyisenlaisesta vanhentuneesta elämäntavastamme, joka perustuu jatkuvaan kasvuun. Käytännössä kaikki turha kuluttaminen ja ulkomaille matkustaminen on lopetettava. Nykyinen markkinaehtoinen talousjärjestelmä on korvattava älyteknologiaan perustuvalla suunnitelmataloudella, jolloin tuotanto keskittyy tarpeeseen eikä kuten nyt, mielikuviin.

Päästöt kääntyvät laskuun, kun ei tarvitse tuottaa jatkuvasti uutta ja lentokoneiden ei tarvitse kuskata ihmisiä ympäri maailmaa.

Oikeastaan ainoa valinta joka on tehtävä, on se, kuka maksaa kaiken tämän. Jos jatkamme kuten ennen, valtaosa kansalaisista, mutta mikäli muutamme radikaalimmin, kärsijöinä ovat ne, ketkä kaiken ovat aiheuttaneet ja tehneet sillä tiliä.

Turvallinen tulevaisuus on mahdollista, jos annamme siihen mahdollisuuden.