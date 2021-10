Lukijan mielipide: Hanhikiven hanke on energia- ja geopoliittinen valtaus

Keskipohjanmaa 7.10.21 repäisi oikein etusivun jutun epäekologisen ydinvoimalan puolesta, jonka tuottamasta energiasta menee huikeat 59% hukkaan.

Venäjän ihmisoikeusloukkaukset unohtui jutusta pois. Pois jäi myös Perämeren murtovesiluonnon hätähuuto ja rannikon asukkaitten turvallisuuskysymys, jotka nyt media haluaa unohtuvan tämän ”yhteishankkeen” alle.

Se ”hanke” on edullinen vain Venäjän geopolitiikan ja merialueitten kannalta.

Artikkelissa sanotaan, että ”vesi on ydinvoimalalle välttämätön elementti”, ja ”unohdetaan” mainita, että Venäjällä uusi lainsäädäntö kieltää meriveden käytön ydinvoimalan jäähdytysvetenä. Siksi venäläiset valitsivat Perämeren ja Suomen ja sen alistuvan kansan, niin että nyt kaikkia näillä raukoilla rannoilla asuvaisia hävettää ja raivostuttaa.

Ylen raportti Moskovasta 30.11.2016 on henkeäsalpaavaa luettavaa: ”On itsestään selvää, että mittava energiahanke, joka on riippuvainen sekä venäläisestä raaka-aineesta, että tietotaidosta asettaa tilaajan riippuvuussuhteeseen Venäjästä.”

Viro on muitten Baltian maitten tavoin katkaisemassa yhteisen sähköverkon Venäjän kanssa: ”Katkaisemme viimeiset siteet neuvostomenneisyyteen”, sanoo kokemusasiantuntijana Taavi Veskimägi. (HS 21.4.2021)

Meiltä tuo kokemusasiantuntemus puuttuu ja täällä ehdoitta luodaan uusia siteitä Uus-Neuvostoliittoon: Ennen yksisuuntainen sähköverkko on nyt muutettu kaksisuuntaiseksi! (Aleksanteri-Instituutti, V.P. Tynkkynen ”The Energy of Russia”) Olimme ylpeitä itsemääräämisoikeudestamme ja säälimme Baltian maita. Miten nyt on?

Siitä poliitikot eivät ”halua puhua”.

Ei pääomalla, eikä palkkanauhallakaan ole isänmaata: Teollisuuden pääoma urakoitsijoineen meni ruplan kiillosta sekaisin, kun Rosatom tuli Pyhäjoelle. Raha, mistä lieneekin peräisin kelpaa palkkioksi. Ydinvoimalan loppulaskun likviditeettivajeineen maksaa veronmaksajat oikealla rahalla.

Tämä energia- ja geopoliittinen valtaus Hanhikiven suojelualueella turhentaa yhdellä kertaa ympäristön- ja ilmastonsuojelun tähänastiset saavutukset ja tulevat tavoitteet. Se tekee Eu:n pakotteet vähintäänkin naurunalaisiksi ja sivaltaa ihmisoikeustaistelijaa kuin vierasta sikaa.

Rakentamislupaan tarvittavaa turvallisuussuunnitelmaa ei Rosatom ole pystynyt esittämään, joten siihen hommaan loikkasi STUK:n eläköitynyt johtaja Laaksonen, joka osaa kirjoittaa sen minkä tietää STUK:n vaativan. Valvovan viranomaisen kanssa yhdessä laaditun turvallisuussuunnitelman pitäisi saada päättäjien hälytyskellot soimaan.

Historian läksynsä vielä lukemattomat tytöt ja pojat arkadianmäellä haluaisivat ehkä miellyttää Putininia ja Lukashenkoa, eivätkä ymmärrä, että heitä sitoutetaan ydinvoimayhteistyöhön ja tukikohdan lopulliseen luovuttamiseen Hanhikiveltä aggressiivisen ja expansiivisen ydinasevallan käyttöön.

Venäjä rakentaa radioaktiivisen jätteen loppusijoitusluolan Suomenlahden rannalle. Sinne on määrä haudata valtava määrä matala- ja keskiaktiivista jätettä. Jätteiden joukossa on myös kymmeniätuhansia vuosia säteilevää plutoniumia (Yle 11.2.2012).

Tämä siksi koska koko Kuolan niemimaan jo täyttää radioaktiivinen jäte.

Ensiksi tulisi olla selvillä Venäjän ydinvoimaloitten järkyttävästä kunnosta ja laiminlyönneistä sekä jäteongelmasta.

Siellä heille ja koko maailmalle riittää työtä sadoiksi vuosiksi, jotta edes vähäisestäkään ydinturvallisuudesta voitaisiin puhua.

Sen jälkeen ei yksikään järki-ihminen halua Suomeen yhtäkään venäläistä atomikolhoosityömaata.