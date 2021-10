Huuhkajien MM-haaveet kokivat ison kolauksen – "Ei auta kuin hakea Kazakstanista väkisin kolme pistettä"

Helsinki (STT)

Ukraina oli tyly vieras Suomelle jalkapallon miesten MM-karsinnoissa ja haki Helsingin olympiastadionilta 2–1-voiton.

Tappio on kova kolaus Suomen haaveille päästä Qatarin MM-lopputurnaukseen, jonne etenee suoraan vain lohkovoittaja. Lohkokakkonen pääsee jatkokarsintoihin.

Ukraina nousi voitollaan kahdeksaan pisteeseen, kun sillä on takanaan kuusi ottelua. Suomella on peli vähemmän tilillään ja pisteitä viisi. Myös Bosnia-Hertsegovina kiilasi D-lohkossa Huuhkajien edelle, kun se voitti lauantaina vieraissa Kazakstanin. Viisi ottelua pelanneella Bosnialla on koossa kuusi pistettä.

Suomesta poiketen Ukraina ja Bosnia ovat jo pelanneet molemmat kamppailunsa lohkokärki Ranskaa vastaan.

Ukraina oli lauantain ottelun avauspuoliajalla hyökkäyssuuntaan vaarallinen, ja Suomi oli hetkittäin isoissa ongelmissa vieraiden suunnanmuutospelaamisen kanssa. Ukraina pystyi myös pitämään palloa ja prässäsi tarvittaessa tehokkaasti.

Ottelun ensimmäisen maalipaikan sai kuitenkin Suomi, mutta Andri Pjatov torjui Robin Lodin laukauksen. Vain minuuttia myöhemmin Andri Jarmolenko hiljensi lähes täyden Olympiastadionin laukomalla hienolla takanurkkalaukauksella Ukrainan johtoon.

Kotiyleisö vaati voimakkaasti rangaistuspotkua, kun maalivahti Pjatov kaatoi Joel Pohjanpalon. Hidastusten perusteella tuomaripäätös meni oikein.

Suomi pääsi avauspuoliajan edetessä peliin paremmin mukaan, ja tasoitus nähtiin 29. minuutilla. Pjatov torjui Pohjanpalon pukkauksen kulmapotkutilanteessa vaivoin tolppaan. Mykola Matvijenkon purkupallo kimposi Teemu Pukista verkon perukoille. Osuma oli Pukille ensimmäinen maaliskuun Ukraina-vierasottelun jälkeen.

Seurajoukkuetasolla West Hamia edustava Jarmolenko oli avausjakson hahmo, jota Suomi ei meinannut saada millään kuriin. Huuhkajien vahvuus on usein ollut tiivis puolustuspelaaminen, mutta avauspuoliajalla Suomi sortui virheisiin. Ottelun 34. minuutilla Suomen puolustus oli levällään, ja Roman Jaremtshuk laukoi Ukrainan 2–1-johtoon.

– Kaikille tulee virheitä, ja tämän tason vastustajat ovat aika hyviä rankaisemaan. Tilaa ja aikaa ei voi tämän tason vastustajille hirveästi antaa, tuumi Suomen päävalmentaja Markku Kanerva V Sportin tv-haastattelussa.

Toisella puoliajalla Suomi sai otteen pelistä, pyöritti ja haki tasoitusta. Ukraina vetäytyi ja kyttäsi mahdollisia vastaiskupaikkoja. Huuhkajat sai painetta vieraiden päähän, ja tasoitus oli lähellä 76. minuutilla. Pjatov torjui Lodin vapaapotkun, ja Arajuuri ei saanut jatkotilanteesta palloa läheltä maaliin.

Toisen puoliajan pallonhallinnastaan huolimatta Huuhkajat ei saanut tasoitusta aikaan, ja tuloksena oli karu tappio.

– Tosi iso pettymys. Tästä piti saada parempi tulos eikä saatu. Ei saatu luotua tarpeeksi paikkoja, joista olisi voitu tehdä maaleja. Oli lähellä, että oltaisiin päästy parempiin paikkoihin, mutta ei saatu tarpeeksi kovaa kiriä aikaan, analysoi Pukki.

Yksi kysymysmerkeistä ennen ottelua oli, kuka nousee Lodin ja Glen Kamaran kanssa keskikentällä avaukseen, kun Tim Sparv, Rasmus Schüller ja Kaan Kairinen olivat ottelusta sivussa. Valinta osui Thomas Lamiin, joka oli keskikentän pohjalla pinteessä. Lam otettiin runsaan tunnin kohdalla vaihtoon.

Huuhkajat lähti otteluun ryhmityksellä, jossa Joona Toivio, Paulus Arajuuri ja Leo Väisänen pelasivat toppareina ja Nikolai Alho sekä Jukka Raitala wing-backeina eli voimakkaasti nousevina laitapuolustajina. Keskikentän miehittivät Lam, Kamara ja hyökkäävässä roolissa pelannut Lod. Kärkiparina oli totutusti Pukki ja Pohjanpalo.

Ottelun yleisömääräksi ilmoitettiin komea luku: 29 485. Huuhkajien karsintaurakka jatkuu tiistaina vieraspelillä Kazakstania vastaan.

– Harmittaa ennen kaikkea tämän fantastisen yleisön edessä ottaa nokkiin. Ei auta kuin kerätä itsensä ja hakea Kazakstanista väkisin kolme pistettä, Kanerva summasi.