Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Työelämä muuttui myös koronan vuoksi – Toivottavasti hyvät käytännöt jäävät

Työelämä on muuttunut aina. Muutokset huomataan taaksepäin katsomalla. Kun on ollut riittävän kauan työelämässä, on nähnyt monenlaisia vaiheita joko yhdellä alalla tai monessa erilaisessa työssä.

Yksi työelämän muutoksista on se, että ammatti johon valmistut, ei välttämättä ole sellainen tai edes olemassa, kun jäät eläkkeelle. Vaikka ammatti tai jopa työtehtävä säilyisi, ovat sisältö ja vaatimukset muuttuneet. Tässä yhteydessä muutos voi usein olla myös parempaan suuntaan tai sitten ei.

Nykyajan teknologia lähes pakottaa tai ainakin mahdollistaa olemaan aktiivinen ja työelämän saatavissa lähes vuorokaudet läpeensä vaikka työnantaja ei sellaista odottaisi tai edes toivoisi. Työn imukin voi viedä mennessään tavalla, joka ei ole ihan terveellistä. Toisaalta ihmiset ovat kovin erilaisia. Se, mistä työkaveri stressaantuu, ei toisella tunnu missään.

Uusin työelämän muutos on jo paljon puhuttu etätyömuutos, joka on saanut täysin uudenlaisen merkityksen korona-aikana. Suomessa Läheskään kaikissa ammateissa ei etätyö onnistu, mutta monissa kyllä. Tyypillisesti tietotyössä on koronan aikana siirrytty kokonaan tai osittain etätyöhön koronan aiheuttamien etätyösuositusten mukaan, mutta sen lisäksi muutenkin. Ihmiset ovat alkaneet jopa varustella kotejaan etätyöhön sopiviksi ja ottaa huomioon uutta asuntoa ostettaessa, että tilaa on myös työlle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sunnuntain Keskipohjanmaassa ihmiset kertovat etätyökokemuksistaan ja siitä, miten kotona tehtävä työ on muuttanut ajatuksia. Arviolta noin miljoona suomalaista on työskennellyt eri mittaisia jaksoja etätöissä korona-aikana.

Pietarsaarelainen Antti Koivukangas on etätöiden veteraani ja kokeillut työtapaa jo ennen koronaa. Nykyisessä työpaikassa Snellman-konsernissa suositaan työtehtävien salliessa etätyötä tai muita järjestelyitä. Koivukangas itse uskoo, että paluuta entiseen ei ole. Hän pitää toimivana hybridimallia, jossa osa työpäivistä tehdään etänä, osa lähityönä (KP 10.10.). Koivukankaan etätyön ilmapiiriä on sujuvoittanut myös jackrusselinterrieri Tedi, joka Keskipohjanmaan kuvissa näyttää viihtyvän etätyöilmapiirissä.

Valtakunnallinen etätyösuositus loppuu Suomessa 15. lokakuuta, esittävät valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Koronatilanteet vaihtelevat alueittain, mikä voi vaikuttaa paikallisesti ja työpaikoittain myös suosituksiin. On välttämätöntä, että työelämää uudistetaan. Jos korona auttaa arvioimaan järkevää työelämän ja muun elämän yhteen sovittamista, ei karu pandemiavaihe ole mennyt täysin hukkaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkopalvelusta.