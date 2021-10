Soiten koronatilanne on edelleen huolestuttava, viime viikon aikana 57 uutta tartuntaa – Rokotusinnokkuus selkeässä kasvussa

Koronatilanne on edelleen huolestuttava Soiten alueella. Soiten koronatiedotus kertoi maanantaina 11. lokakuuta, että viime viikon (vko 40) aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 57 uutta koronavirustartuntaa. Suurin osa tartunnan saaneista oli rokottamattomia tai vajaan rokotesarjan omaavia.

Koronavirustartuntoja esiintyy pääosin nuorilla: eniten 10-19-vuotiaiden ikäryhmässä. Keski-ikä tartunnansaaneiden keskuudessa on tällä hetkellä 33 vuotta. Suurin osa tartunnoista on perheen sisäisiä tartuntoja ja tartunnoista 45 prosenttia todettiin jo ennestään karanteenissa olevilla.

Osastohoidon tarve on COVID-19 potilaiden osalta laskenut ja tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kuusi koronaviruspotilasta. Potilaspaikkatilanne on pystytty hoitamaan sisäisin järjestelyin keskussairaalassa, eikä koronatilanne merkittävästi vaikuta hoidon saatavuuteen.

Viime viikolla koronatestejä otettiin yhteensä 1389 kappaletta ja positiivisten koronatestien määrä on 4,1 prosenttia. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on 85 prosenttia.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty. Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa uusissa paikoissa:

4.10. klo 18-20 Vesiveijari, Kokkola, 6.10. klo 12:30-13:30 Hesburger keskusta, Kokkola, 7.10. klo 11:00.12:00 Lidl keskusta, Kokkola, 7.10. klo 17-17:30 Minimani, Kokkola, 8.10. klo 18-19 Kotipizza Minimani, Kokkola ja 7.-8.10. Automaa, Kokkola

Soiten alue siirtyi perjantaina koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Alueellisen suositukset säilyvät tässä vaiheessa ennallaan ja nyt on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota niiden noudattamiseen. Koronavirusta esiintyy alueella laajasti, eikä yksittäisiä toimintoja tai tapahtumia rajaamalla saada epidemiaa kuriin.

Epidemiatilanne keskittyy nuoriin ja rokottamattomiin tai vajaan rokotesarjan omaaviin. Iän myötä riski vakavalle koronavirustaudille kasvaa selkeästi. Tärkeintä on noudattaa koronaviruksen hygieniasuosituksia sekä hakeutua koronarokotukseen, mikäli rokote on vielä saamatta. Alueelliset koronasuositukset listataan Soiten koronasivustolla: https://korona.soite.fi/suositukset/

Väestön koronavirusrokotukset etenevät Soiten alueella. Rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Kolmas rokotusannos on saatavilla immuunipuutteisille yli 12 vuotta täyttäneille sekä sote-henkilöstölle.

Viime viikon aikana rokotusinnokkuus on ollut selkeästi kasvussa ja Soiten alue on jo periaatteessa saavuttanut valtakunnallisen tavoitteen 80 prosentin rokotuskattavuudelle, kun huomioidaan myös yhden rokotusannoksen jälkeen koronaviruksen sairastaneet.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 85,5 prosenttia. Toisen rokotusannoksen on saanut 77,1 prosenttia. alueen yli 12-vuotiaista. Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 73,1 prosenttia. väestöstä ja toisella annoksella 63,6.

Rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Walk-in-päivissä annetaan ensimmäisiä, toisia ja kolmansia rokotusannoksia. Walk-in-rokotuksessa on mahdollista aikaistaa toista rokotusannosta, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.