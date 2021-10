Pankeista on tullut yhtä röyhkeitä kuin entisajan pöhöttyneistä keisareista. Palatsiin ei marssittu noin vain, eikä marssita tänäänkään. Keisarilla oli kuitenkin lakeijansa, jotka toimittivat tapaamispyynnön välittömästi. Nyt kuuluu vain piip..piip..

Palvelumaksujen korotusilmoitukset tulevat säännöllisesti. Rahaa ei saa kuitenkaan viedä pankkiin, eikä sitä saa sieltä nostaa. Me tavalliset ihmiset olemme pankin näkökulmasta vain roskaväkeä, jota täytyy sietää, koska palkka, eläke- ja muut mahdolliset tulot liikkuvat niiden tiedostoissa. No, tietenkin asuntovelallisilta ja kulutusluottojen kautta voi nyhtää hyvänkin tilin, mutta rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla pelaaminen on tuhat kertaa tuottoisampaa ja riskitöntä. Jos käy hyvin, sijoittajat ja pankkiirit voittavat. Jos käy huonosti, pankkiirit ja sijoittajat voittavat.

Pöhöttyneet keisarit sanovat aina viimeisen sanan.

Markku Laitinen