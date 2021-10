Riski saada koronavirustartunta Soiten alueella on iso – Infektioylilääkäri Marko Rahkonen: "Tautia kuin toukokuussa. Yli puolet tartunnoista pystyttäisiin estämään pysymällä sairaana kotona."



Infektioylilääkäri Marko Rahkonen sanoo, että Soitessa koronatilanne on tällä hetkellä jopa pahempi kuin toukokuussa. Hän muistuttaa rokottamisen merkityksestä ja terveen maalaisjärjen käytöstä. Hänen mukaansa jopa puolet tartunnoista on ehkäistävissä, kun sairaana pysytään kotona.

Koronavirustilanne Soiten alueella on infektioylilääkäri Marko Rahkosen mukaan huolestuttava. Riski saada tauti on iso. – Tautia on tällä hetkellä liikkeellä vähintään yhtä paljon kuin viime toukokuussa, hän sanoo.