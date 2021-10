Anni Saaren kolumni: En oikein tiedä, mitä mieltä olisin Elokapinasta – Muutokselle voi avautua muutenkin kuin iskulauseilla

Olen tässä pari viikkoa yrittänyt päättää, mitä mieltä olen juuri päättyneestä Syyskapinasta. Toisaalta kadulla istujat ärsyttävät: mitä se maailmaa muka auttaa, jos Suomi julistaa ilmastohätätilan? Samaan aikaan Kiina rakentaa uusia hiilivoimaloita.

Toisaalta ihailen elokapinalaisten hiljaista rohkeutta. Tällaisella kansalaistottelemattomuudella on pitkät juuret lähtien aina Mahatma Gandhista. Arvostan myös sitä, että jotkut ovat valmiita itse tekemään asioille jotain tässä ajassa, jolloin suurin osa ihmisistä jaksaa korkeintaan painamaan peukkua somessa.

Asiahan on mitä polttavin. Ilmastonmuutos vaikuttaa tulevina vuosina aivan kaikkeen elämään maapallolla.

Dystopiakirjallisuudessa ilmastonmuutos on näkynyt vuosikausia, mutta viime aikoina sen käsittely on laajentunut muihinkin kirjallisuuden lajeihin. Juha Itkosen tuoreessa Kaikki oli heidän -romaanissa eletään vuotta 2050, jolloin Suomi on osa Pohjoismaiden unionia. Sielläkin sananvapautta on rajoitettu, mutta tilanne on silti parempi kuin autoritaaristen hallintojen johtamissa maissa. Tomaatit kasvavat hyvin, mutta pandemiat seuraavat toisiaan.

Yksi tämän syksyn hienoimmista lukukokemuksista on ollut Emma Puikkosen romaani Musta Peili. Puikkonen kuvaa kolmen eri aikana eläneen naisen kautta öljyn varassa pyörimää maailmaa. Puikkonen pakottaa lukijan katsomaan peiliin, mutta ei varsinaisesti syyllistä eikä heitä häntä toivottomuuden varaan.

Monta kertaa kirjallisuus on saanut minut avautumaan muutokselle. Samastuminen tai kielen luoma syvällinen kokemus on avannut asiaa paremmin kuin päin naamaa huudetut iskulauseet.

Mutta tässä ajassa taidetaan tarvita myös iskulauseita ja suljettuja katuja, muuten mitään ei tapahdu. Paine vaikuttaa. Jopa Kiina on kertonut lopettavansa uusien hiilivoimaloiden rakentamisen ulkomaille.

Harmi vain, että se omien rajojen sisäpuolella tupruaa edelleen lähes kolmasosa maailman hiilipäästöistä. Ja Kiinassa kansalaistottelemattomuudesta ei taitaisi selvitä sakoilla.