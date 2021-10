Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Nyt pitää olla erittäin varovainen ja ottaa koronarokotus

Taistelu koronaa vastaan saa välillä outoja piirteitä. Samaan aikaan kun Soite ilmoittaa alueensa saavuttaneen periaatteessa valtakunnallisen tavoitteen 80 prosentin rokotuskattavuudelle, Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa enemmän koronapotilaita kuin koskaan epidemian aikana. Maanantaina koronapotilaita oli osastolla yhä kuusi.

Samalla Soiten alueen koronatartuntojen määrä on noussut viime viikolla 57:een edellisviikon määrän oltua selvästi pienemmän. Lisäksi huolestuttavaa on se, että Kokkolan eteläpuolella Pohjanmaalla epidemia leviää vielä Keski-Pohjanmaatakin nopeammin. Sen sijaan Kalajokilaaksossa tauti alkaisi tällä erää pikku hiljaa talttua.

Epidemian rajuudesta voisi päätellä, että valtakunnallinen tavoite rokotekattavuudesta olisi voinut olla kunnianhimoisempikin. Näyttää siltä, että vaikka 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotteen suojassa, ei se silti riitä tukahduttamaan viruksen leviämistä. Näin ainakin voi päätellä Keski-Pohjanmaan osalta.

Tuoreen rokotemittarin mukaan Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 85,5 prosenttia ja kaksi annosta on saanut 77,1 prosenttia yli 12-vuotiaista. Silti aina pitää muistaa, että koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella vain 73,1 prosenttia ja kahdella annoksella 63,6 prosenttia. Iästä ja muista syistä johtuen ensimmäisenkin rokotteen suojaa vailla on Keski-Pohjanmaalla yhä 18 000 henkilöä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suurin osa tartunnan saaneista on Soiten mukaan rokottamattomia tai sellaisia, joilla ei ole täyttä rokotesarjaa. Tämän vuoksi ei voi muuta kuin toistaa kaino toivomus rokotteen ottamisesta. Koronatauti ei ole vakava vain vanhuksille ja riskiryhmille vaan se voi olla sitä myös nuoremmille. Kaikki asiantuntijat korostavat myös, että kahdesti rokotettuun korona ei juuri tartu satunnaisessa kontaktissa vaan lähinnä perhepiirissä, jossa kontaktien välttäminen esimerkiksi pikkulapseen on mahdotonta. Akuutin taudin jälkeen korona voi jättää myös pitkäkestoisia oireita. Rokotteen ottaminen on paitsi itsensä ja läheistensä suojaamista myös yhteiskuntavelvollisuuden täyttämistä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkopalvelusta.