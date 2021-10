Huonontunut koronatilanne näkyy Kokkolassa kouluilla: Karanteenissa etäopetuksessa kymmenittäin oppilaita – Kaustisella, Kruunupyyssä ja Kannuksessa kokonaisia luokkia ei ole tarvinnut passittaa etäopetukseen



Joitakin luokkia on karanteenin takia etäopetuksessa Kokkolassa. Kuvituskuva.

Koronavirustilanne Soiten alueella on heikentynyt viime viikkoina. Muutos on heijastunut koulumaailmaan Kokkolassa. Kokkolan kaupungin sivistysjohtaja Terho Taarna kertoo, että altistustilanteita on tapahtunut monilla kouluilla.